Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вернувшихся из Донбасса голландских журналистов задержали в аэропорту Амстердама

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 1

Вернувшихся из Донбасса голландских журналистов задержали в аэропорту Амстердама

Полиция Амстедама задержала голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших из Донбасса со съемок фильма о крушении самолета «Малайзийских авиалиний», передает RT.

По словам журналистов, на месте крушения «Боинга» им удалось обнаружить обломки лайнера, которые не были собраны следователями прокуратуры Нидерландов. Все материалы, которые им удалось собрать, были конфискованы полицией в аэропорту Схипол. «Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и другие, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность», — написал Бек в своём Facebook.

По словам Бека, он опасается, что записи интервью с жителями Донбасса, просившими не называть их имён, попадут через власти Нидерландов в руки сотрудников СБУ, которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.

Журналисты также раскритиковали работу следственных органов, которые исключают работу на месте трагедии, поскольку район, по их мнению, опасен.

«Там всё ещё много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьёзной халатностью», — отметил Стефан Бек.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
все.очевидно написал 09.01.2017 12:05
решили бабла бабла срубить пацаны
РФ щедро оплачивает вбросы говвна
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
Отказ двигателя, аварийная посадка Ту-154 в Якутии
Отказ двигателя, аварийная посадка Ту-154 в Якутии
08.01.2017
Песенный флэшмоб ко дню образования СССР. Широка страна моя родная!
Песенный флэшмоб ко дню образования СССР. Широка с...
06.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинские политики жалуются на недостаток любви со стороны Обамы (0)
Вернувшихся из Донбасса голландских журналистов задержали в аэропорту Амстердама (1)
Россия медленно, но уверенно превращается в страну дураков (0)
Россия пообещала сократить поставки нефти в Беларусь (4)
Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах (2)
Минздрав опровергает слухи о прибавлении в стане убитых "Боярышником" (0)
Путин, рыбаки и степень доверия к "народу" (16)
Правоохранительные органы России пресекли опасный экстремизм! (27)
И снова в Москве пахнет говном из неведомого источника.... (9)
Перед обесточиванием Люберец позавчера слышали хлопки, похожие на взрывы... (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Андрей Фетисов Андрей Фетисов: Я тут целую балерину словил намедни в объектив!
Максим Калашников Максим Калашников: Интересное прошлое НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ, связанное с оранжевой революцией.
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Фальшивое величие и даже народ для демонстраии близости с первыми лицами, и тот фальшивый
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Белыми всех русских делать не следует,г-н Мединский!
Максим Калашников Максим Калашников: В 2020 году русские дружинники в кино будут насиловать коз
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss