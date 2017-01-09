Вернувшихся из Донбасса голландских журналистов задержали в аэропорту Амстердама

Полиция Амстедама задержала голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших из Донбасса со съемок фильма о крушении самолета «Малайзийских авиалиний», передает RT.

По словам журналистов, на месте крушения «Боинга» им удалось обнаружить обломки лайнера, которые не были собраны следователями прокуратуры Нидерландов. Все материалы, которые им удалось собрать, были конфискованы полицией в аэропорту Схипол. «Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и другие, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность», — написал Бек в своём Facebook.

По словам Бека, он опасается, что записи интервью с жителями Донбасса, просившими не называть их имён, попадут через власти Нидерландов в руки сотрудников СБУ, которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.

Журналисты также раскритиковали работу следственных органов, которые исключают работу на месте трагедии, поскольку район, по их мнению, опасен.

«Там всё ещё много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьёзной халатностью», — отметил Стефан Бек.