Украинские политики жалуются на недостаток любви со стороны Обамы

Барак Обама является единственным из американских президентов, который за восемь лет нахождения на посту главы государства ни разу не посетил Украину. Об этом пожаловался на своей странице в Facebook лидер украинской радикальной партии Олег Ляшко. Ляшко обратился также к избранному главе государства, призвав Дональда Трампа не следовать примеру Обамы.

- В этом вся специфическая "свидомая" ментальность, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Восемь лет лизать большую черную задницу, чтоб напоследок укусить. Того, что Украина не интересует никого в мире, в голове не помещается. Как же, мы ж таки справны да таки цекавы! Вообще смешно, нищий побирушка обижается на того, кто его подкармливает, на недостаток уважения. Может, еще поцеловать? Это вот к этому клоуну модной сексуальной ориентации американский президент в гости приедет? Мне кажется, Виктории Нуланд с печеньками было вполне достаточно, даже много...