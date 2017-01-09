Минздрав опровергает слухи о прибавлении в стане убитых "Боярышником"

В Министерстве здравоохранения Иркутской области опровергли сообщения об увеличившемся числе умерших от отравления концентратом для ванн "Боярышник". Судмедэкспертиза не подтвердила данные об отравлении метиловым спиртом двоих скончавшихся в дни новогодних праздников в больницах Иркутска. Таким образом, число жертв "Боярышника", как и раньше, составляет 76 человек, сообщили ТАСС в понедельник, 9 января, в пресс-службе ведомства.

"Двое умерших были доставлены в лечебное учреждение после ЧС с признаками, похожими на отравление метиловым спиртом, однако экспертиза это не подтвердила", - сказали в пресс-службе, уточнив, что официальное число жертв отравления остается на уровне 76 человек, пострадавших - 123 человека.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения региона заявили, что число людей, смертельно отравившихся концентратом для ванн "Боярышник" с метиловым спиртом, в Иркутске увеличилось до 78 человек. За новогодние праздники в больницах города от отравления спиртосодержащей жидкостью с метанолом скончались два человека, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская. "В настоящее время на лечении в медучреждениях остается три человека. Двое умерли за новогодние праздники. Таким образом, общее число жертв отравления к сегодняшнему дню составляет 78 человек", - сообщила Шкурская.

Как подчеркнула представительница министерства, новые пострадавшие от отравления во время праздников с 31 декабря по 8 января в больницы Иркутска не поступали. В декабре сообщалось, что от отравления метиловым спиртом или метанолом в Иркутске пострадало 123 человека, из них 76 скончались.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медицинские учреждения с 17 декабря 2016 года. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник".

Установлено, что отравление вызвал метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке концентрата в составе значился этиловый спирт. По данному факту расследуется уголовное дело, задержаны более 20 человек.

Перед Новым годом в Иркутске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с массовыми отравлениями "Боярышником".

В России с 1 января 2017 года ставки акцизов на алкоголь увеличены в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса. Акциз на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) вырос до 523 рублей за литр, акциз на алкоголь со средним содержанием спирта до 9% — до 418 рублей за литр.

Акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, увеличен на 10 рублей и теперь составляет 36 рублей за литр. Ставка акциза на шампанское из винограда, выращенного в России, увеличилась до 14 рублей за литр.

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