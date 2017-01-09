Европарламент начал перекраивать границы Европы

Латвия, Литва и Эстония официально стали частью Северной Европы. Организация Объединенных Наций сменила статус стран Прибалтики, что 7 января подтвердил Европарламент.

К Северной Европе относятся Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, а также несколько островов. В то же время Восточная Европа – это Белоруссия, Болгария, Венгрия, Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.

Инересная наука география, однако. Вот, допустим, Калининградская область РФ существенно западней, чем все страны Прибалтики, а числится Восточной Европой. А Прибалтика теперь Северная Европа, хотя если поехать на север от Эстонии, которая самая северная из новых "северных" стран, то попадешь в Ленинградскую область, которая почему-то Восточная Европа. И дальше на север опять Россия, хотя она числится "востоком".

Хотя строго говоря, Прага гораздо западней Вены, но Австрия это Западная Европа, а Чехия - восточная... И Болгария намного южней стран бывшей Югославии, да и половины Италии, хотя относится к Восточной Европе, а не к южной.

Вообще забавно, когда географическую принадлежность определяет парламент. К примеру, остров Кипр географически однозначно Азия, но числится "Южной Европой". Причем Турецкой республики Северного Кипра как бы "не существует" и вся она сплошной Кипр и сплошная Европа. И ничего ведь не попишешь - Европарламент проголосовал, и всё. Вот стала Великобритания Северной Европой и все тут, надо понимать, и британский Гибралтар, который вообще почти Африка - тоже Северная Европа...

Ну, хорошо хоть, что Россию никуда пока не передвинули. Не то проснешься, а ты уже в Австралии...

А.Б.