В подмосковном Красногорске 15 жилых домов остаются без тепла в 20-градусный мороз

Жители пятнадцати многоквартирных домов в Красногорске, где на котельной утром 8 января произошла авария, пока остаются без теплоснабжения, передает Интерфакс со сылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Московской области. "У нас осталось на текущий момент 15 домов без тепла. На утро было 26 (....) И в течение следующих двух часов, я думаю, что мы все эти дома запустим", - заявил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

По его словам, причиной аварии был скачок газа на котельной, в результате которого сработала автоматика и котельная выключилась. После этого произошел гидроудар, связанный с резкой остановкой котельной, но протечку, появившуюся после перезапуска котельной, оперативно ликвидировали.

"В принципе, ничего внештатного не было. Но при этом управляющая компания ООО "ДЭЗ" несанкционированно, не имея на то ни полномочий, ни команд оперативного штаба спустила теплоноситель в домах. Это является даже не правонарушением, это является преступлением. Поэтому сегодня в штаб пригласили прокуратуру для того, чтобы они приняли участие в этой работе и сделали свои процессуальные выводы", - пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске в воскресенье в 10 утра 84 многоквартирных дома, в которых проживают около 12 тыс. человек, остались без тепла.

Первый сбой в работе котельной произошел в субботу вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего около 12 тыс. жителей Красногорска получали недостаточный объем теплоснабжения.