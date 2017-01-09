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Московский листок

Сына Валенсы нашли мёртвым, но говорят, не убитым

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 0

криминал польша
Сына Валенсы нашли мёртвым, но говорят, не убитым

Один из четырех сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы обнаружен мертвым в своей квартире в польском городе Гданьске, передает Associated Press со ссылкой на агентство PAP. По данным представителей городской полиции, тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы было найдено одним из членов семьи. По сведениям радиостанции RMF, тело обнаружил сын Валенсы, который вызвал скорую. 

Медики не нашли на теле никаких повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти. Эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы. Вскрытие тела запланировано на понедельник, 9 января. 

Пшемыслав - третий из восьми детей Валенсы и его жены Дануты, четырех сыновей и четырех дочерей. У мужчины были серьезные проблемы с алкоголем, полиция неоднократно задерживала его за вождение в нетрезвом состоянии. Как отмечает РИА "Новости", в 1995 году за подобное преступление он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году - к году условно. 

Лех Валенса родился 29 сентября 1943 года. Работал электриком на Гданьской судоверфи. В 1980 году создал первый в Восточной Европе неподконтрольный государству профсоюз - "Солидарность". В 1983 году получил Нобелевскую премию мира за деятельность в поддержку прав рабочих. На выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши во втором туре с 74,25% голосов. Занимал пост главы государства до 1995 года. 

В феврале прошлого года польский государственный Институт национальной памяти (ИНП) заявил об оказавшемся в его распоряжении пакете с документами, якобы подтверждавшими сотрудничество Валенсы со Службой безопасности Польской Народной республики (ПНР). Документы, датированные 1970-1976 годами, были изъяты у вдовы скончавшегося незадолго до того бывшего министра внутренних дел генерала Чеслава Кишчака.

Напомним, летом минувшего года Лех Валенса подтвердил свою репутацию крайнего, экстремального антисоветчика.

Бывший президент Польши Лех Валенса посоветовал США прекратить церемониться с Россией и сбивать российские воздушные суда, пишет Life.ru. Такое заявление политик сделал после того, как вспомнил об инциденте, когда российский бомбардировщик Су-24 пролетел над эсминцем «Дональд Кук», принадлежащим ВМС США, в Балтийском море. 

«Если бы я являлся главнокомандующим на этом корабле, и надо мной пролетели бы самолеты, то я бы открыл огонь. Но не так, чтобы убить пилотов. Я бы начал стрелять по крылу», – заявил Валенса.  

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