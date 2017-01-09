Крупнейший экспортер российской водки заявил о банкротстве

Крупнейший экспортер российской водки холдинг Roust Corp Рустама Тарико 30 декабря направил в суд Манхэттена ходатайство о банкротстве в рамках процедуры защиты от кредиторов.

Как передает RNS, компания планирует реструктурировать задолженность на сумму $1,14 млрд. В качестве обоснования ходатайства Roust указывает обесценивание активов, экспортно-импортные ограничения и неравную конкуренцию в качестве обоснования ходатайства. Уточняется, что на бизнес Roust Corp повлияли конкуренция с черным рынком, девальвация валют в нескольких странах, сложности с финансированием в банках РФ и запретом на поставки российской продукции на Украину.

«На развитие компании повлияли макроэкономические условия, которые ей неподконтрольны. Компания столкнулась с дефицитом ликвидности и высокими процентными ставками», - заявил глава холдинга Гранд Винтертон.

По его словам, компания уже договорилась о реструктуризации долга с держателями 90% CLN и почти двух третей конвертируемых облигаций. В частности, компания планирует реструктуризацию CLN (кредитных нот) на $488 млн, конвертируемых бондов на $279 млн, банковских кредитов на $160,4 млн и займов, выданных «дочками», на $216 млн.

Согласно одобренному судьей Дрейном плану, держатели старших обеспеченных нот получат новые облигации на сумму $385 млн, денежное вознаграждение в размере $ 20 млн и право на участие в выкупе допэмиссии акций реорганизованной компании на $55 млн.

Задолженность по облигациям у Тарико появилась после поглощения польского производителя и дистрибутора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC).

Roust Corporation - крупнейший экспортер водки из России владеющий брендами «Зеленая марка», «Парламент», «Маруся», «Журавли», «Талка», «Zubrоwka» и др. Алкогольный бренд «Русский стандарт», также принадлежащий Рустаму Тарико, в Roust не входит.