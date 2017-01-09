Вадим Речкалов, на которого покушались в 2011-м, скончался при неизвестных обстоятельствах

На 53-м году жизни умер журналист Вадим Речкалов - один из российских авторов, работавших в зонах конфликтов на Кавказе в 1990-2000-х годах, сообщает "Коммерсант". Причина смерти не уточняется.
Речкалов был одним из наиболее квалифицированных российских специалистов по горячим точкам, прошел и проехал всю Чечню в период наиболее тяжелых боев на территории этой республики, много общался как с российскими военными и чеченцами, перешедшими на сторону федералов, так и с боевиками и их семьями.
В 2004 году журналист стал лауреатом премии имени Артема Боровика за серию публикаций о терроризме и террористах. В том же году он в течение нескольких недель вел репортажи из Ингушетии, подвергшейся нападению отряда боевиков в июне, из Грозного, который террористы попытались атаковать незадолго до досрочных президентских выборов в августе, и из Беслана в дни захвата заложников в школе N1.
В 2008 году Вадим Речкалов был награжден грамотой за освещение военных действий в Южной Осетии. Его расследования и репортажи, касающиеся организации системы власти в послевоенной Чечне - в частности, материал "Горы в законе", - крайне враждебно воспринимались администрацией Чеченской республики.
Речкалов в разное время работал в "Общей газете", "Известиях" и "Московском комсомольце".
В 2011-м году в Подмосковье неизвестные попытались обстрелять автомобиль на тот момент корреспондента газеты "Московский комсомолец" Вадима Речкалова, известного своими резкими статьями о состоянии дел в российской армии. Журналист уже связал нападение со своей профессиональной деятельностью, передает "Эхо Москвы".
По его словам, когда он на своем Land Rover Defender ехал по Новорижскому шоссе в сторону Москвы, с ним поравнялся автомобиль, находившийся в нем неизвестный открыл окно и сделал несколько выстрелов по машине В.Речкалова из пистолета.
Журналист был вынужден уйти в крайний правый ряд трассы и припарковаться на обочине. Автомобиль с нападавшими скрылся, после чего В.Речкалов позвонил в правоохранительные органы и сообщил об инциденте. Ему удалось запомнить номер автомобиля.
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Сидор написал 09.01.2017 18:14
xyz написал 09.01.2017 17:44
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой!
В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь изменяет
Он небес закон святой!
В угожденье богу злата
Край на край встает войной;
И людская кровь рекой
По клинку течет булата!
Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Сатана там правит бал!,
Там правит бал!
Различия