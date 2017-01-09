Вадим Речкалов, на которого покушались в 2011-м, скончался при неизвестных обстоятельствах

На 53-м году жизни умер журналист Вадим Речкалов - один из российских авторов, работавших в зонах конфликтов на Кавказе в 1990-2000-х годах, сообщает "Коммерсант". Причина смерти не уточняется.

Речкалов был одним из наиболее квалифицированных российских специалистов по горячим точкам, прошел и проехал всю Чечню в период наиболее тяжелых боев на территории этой республики, много общался как с российскими военными и чеченцами, перешедшими на сторону федералов, так и с боевиками и их семьями.

В 2004 году журналист стал лауреатом премии имени Артема Боровика за серию публикаций о терроризме и террористах. В том же году он в течение нескольких недель вел репортажи из Ингушетии, подвергшейся нападению отряда боевиков в июне, из Грозного, который террористы попытались атаковать незадолго до досрочных президентских выборов в августе, и из Беслана в дни захвата заложников в школе N1.

В 2008 году Вадим Речкалов был награжден грамотой за освещение военных действий в Южной Осетии. Его расследования и репортажи, касающиеся организации системы власти в послевоенной Чечне - в частности, материал "Горы в законе", - крайне враждебно воспринимались администрацией Чеченской республики.

Речкалов в разное время работал в "Общей газете", "Известиях" и "Московском комсомольце".

В 2011-м году в Подмосковье неизвестные попытались обстрелять автомобиль на тот момент корреспондента газеты "Московский комсомолец" Вадима Речкалова, известного своими резкими статьями о состоянии дел в российской армии. Журналист уже связал нападение со своей профессиональной деятельностью, передает "Эхо Москвы".



По его словам, когда он на своем Land Rover Defender ехал по Новорижскому шоссе в сторону Москвы, с ним поравнялся автомобиль, находившийся в нем неизвестный открыл окно и сделал несколько выстрелов по машине В.Речкалова из пистолета.



Журналист был вынужден уйти в крайний правый ряд трассы и припарковаться на обочине. Автомобиль с нападавшими скрылся, после чего В.Речкалов позвонил в правоохранительные органы и сообщил об инциденте. Ему удалось запомнить номер автомобиля.

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