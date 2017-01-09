Минюст разрешит лишать россиян единственного жилья за долги

Министерство юстиции РФ подготовило поправки в Гражданский процессуальный кодекс, позволяющие изымать у должников единственное жилье в рамках исполнительного производства, передает «Интерфакс».

В настоящее время взыскание по исполнительным документам не распространяется на единственное жилье должника и его семьи, за исключением жилья, являющегося объектом ипотеки.

Теперь же Минюст предлагает распространить запрет только на ту недвижимость, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека. Согласно Жилищному кодексу, такая норма площади устанавливается регионами индивидуально. Так, в данный момент в Москве эта норма равна 18 кв. м на человека.

Также, чтобы единственное жилье не изъяли в рамках исполнительного производства, недвижимость по цене не должна превышать двукратную стоимость жилья по госнормам на человека.

Кроме того, согласно проекту закона, после продажи имущества должнику будут возвращаться средства за вычетом суммы задолженности, причем возвращенных денег должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего госнормам по площади.