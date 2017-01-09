Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минюст разрешит лишать россиян единственного жилья за долги

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 2

Минюст разрешит лишать россиян единственного жилья за долги

Министерство юстиции РФ подготовило поправки в Гражданский процессуальный кодекс, позволяющие изымать у должников единственное жилье в рамках исполнительного производства, передает «Интерфакс».

В настоящее время взыскание по исполнительным документам не распространяется на единственное жилье должника и его семьи, за исключением жилья, являющегося объектом ипотеки.

Теперь же Минюст предлагает распространить запрет только на ту недвижимость, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека. Согласно Жилищному кодексу, такая норма площади устанавливается регионами индивидуально. Так, в данный момент в Москве эта норма равна 18 кв. м на человека.

Также, чтобы единственное жилье не изъяли в рамках исполнительного производства, недвижимость по цене не должна превышать двукратную стоимость жилья по госнормам на человека.

Кроме того, согласно проекту закона, после продажи имущества должнику будут возвращаться средства за вычетом суммы задолженности, причем возвращенных денег должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего госнормам по площади.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
........... . . написал 09.01.2017 17:30
изымать у должников единственное жилье
.
главное не забыть перед этим отключить газ
Ответить
Путин гений
адвокат написал 09.01.2017 17:26
Уровень Путинской стабильности,растет с каждым днем!
Как в градуснике, у больного тифом!
100 летие Великой Октябрьской Революции,Путин встретит с ретингом в 100 процентов.
Чем хуже,тем лучше.Или как говорил товарищ Джабраил-Кто нам мешает,тот нам поможет!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
Отказ двигателя, аварийная посадка Ту-154 в Якутии
Отказ двигателя, аварийная посадка Ту-154 в Якутии
08.01.2017
Капитан-губернатор сердится
Капитан-губернатор сердится
09.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Суд разрешил не уничтожать конфискованные по "закону Яровой" Библии (0)
Обрезание закончилось смертью ребенка (1)
Власти Петербурга выделили на "Зенит-арену" очередные два млрд рублей (2)
Вадим Речкалов, на которого покушались в 2011-м, скончался при неизвестных обстоятельствах (1)
Минюст разрешит лишать россиян единственного жилья за долги (2)
Крупнейший экспортер российской водки заявил о банкротстве (2)
В Москве число пострадавших от мороза превысило 100 человек (0)
Европа страдает от холода (0)
В подмосковном Красногорске 15 жилых домов остаются без тепла в 20-градусный мороз (3)
Сына Валенсы нашли мёртвым, но говорят, не убитым (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Таки "мыльная опера"
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: Резюмиста таки выпилили на мороз
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Будущего нет...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кровавое воскресенье
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Абсолютная неважность санкций
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss