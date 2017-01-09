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Московский листок

Власти Петербурга выделили на "Зенит-арену" очередные два млрд рублей

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 2

Власти Петербурга выделили на "Зенит-арену" очередные два млрд рублей

Комитет по строительству Петербурга выделил дополнительные 2,078 млрд рублей ОАО «Метрострой» на достройку стадиона «Крестовский» («Зенит-Арена». Как следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, 1,34 млрд рублей будут направлены на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей - на закупку оборудования, мебели и инвентаря, 228 млн рублей - на прочие расходы. Как сообщает газета «Фонтанка», вся сумма уже выплачена авансом.

Средства будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона, объяснили в Смольном. А также на приспособление арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершить до конца марта этого года.

20 декабря комитет уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на доделку арены на сумму еще 1 млрд рублей. Однако, по заверениям чиновников, общая смета стройки не изменилась. Это по-прежнему 42 млрд рублей. Как поясняли в Смольном, вернуть дополнительно потраченные средства планируют позже, взыскав их с бывшего генподрядчика «Трансстрой» через суд.

29 декабря Смольный официально сдал стадион на Крестовском в эксплуатацию. Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, стройку разбили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта 2017-го.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
.......... . . написал 09.01.2017 17:37
в принципе, как показывает опыт Чили, стадионы могут пригодиться.
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(без названия)
Голум написал 09.01.2017 17:25
Почему в Швеции в Стокгольме построили за 192 млн (!!!) евро ультра современный стадион с раздвижной крышей, всеми удобствами и приблизительно такой же вместимости, как и строящаяся Зенит Арена? А у нас? Сколько потратили на Зенит-арену? Около 1 млрд евро? А сколько украли?
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