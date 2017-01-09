Власти Петербурга выделили на "Зенит-арену" очередные два млрд рублей

Комитет по строительству Петербурга выделил дополнительные 2,078 млрд рублей ОАО «Метрострой» на достройку стадиона «Крестовский» («Зенит-Арена». Как следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, 1,34 млрд рублей будут направлены на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей - на закупку оборудования, мебели и инвентаря, 228 млн рублей - на прочие расходы. Как сообщает газета «Фонтанка», вся сумма уже выплачена авансом.

Средства будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона, объяснили в Смольном. А также на приспособление арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершить до конца марта этого года.

20 декабря комитет уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на доделку арены на сумму еще 1 млрд рублей. Однако, по заверениям чиновников, общая смета стройки не изменилась. Это по-прежнему 42 млрд рублей. Как поясняли в Смольном, вернуть дополнительно потраченные средства планируют позже, взыскав их с бывшего генподрядчика «Трансстрой» через суд.

29 декабря Смольный официально сдал стадион на Крестовском в эксплуатацию. Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, стройку разбили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта 2017-го.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.