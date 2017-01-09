Обрезание закончилось смертью ребенка

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после проведенной в домашних условиях операции по обрезанию крайней плоти.

Сообщение о смерти 3-летнего мальчика поступило в правоохранительные органы 6 января. По предварительным данным следователей, в этот день мать мальчика договорилась со знакомым хирургом о том, что он в домашних условиях выполнит ее сыну эту операцию.

Врач пришел к ним домой, сделал 3-летнему мальчику обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции.

После этого состояние ребенка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать сыну медпомощь, давала ему лекарства, однако мальчик скончался.