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Московский листок

Обрезание закончилось смертью ребенка

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 1

Обрезание закончилось смертью ребенка

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после проведенной в домашних условиях операции по обрезанию крайней плоти.

Сообщение о смерти 3-летнего мальчика поступило в правоохранительные органы 6 января. По предварительным данным следователей, в этот день мать мальчика договорилась со знакомым хирургом о том, что он в домашних условиях выполнит ее сыну эту операцию.

Врач пришел к ним домой, сделал 3-летнему мальчику обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции.

После этого состояние ребенка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать сыну медпомощь, давала ему лекарства, однако мальчик скончался.



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Всего комментариев к статье: 1
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Виктор написал 09.01.2017 18:14
Мама видно продвинутая, ведь сейчас модно и выгодно быть обрезанным.
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