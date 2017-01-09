Суд разрешил не уничтожать конфискованные по "закону Яровой" Библии

Ленинский районный суд Владивостока частично отменил решение о конфискации и уничтожении 36 экземпляров Библии и Евангелие в синодальном переводе, обнаруженных в ходе проверки религиозной организации «Армия спасения».

Как передает Интерфакс, суд исключил из постановления требование об уничтожении литературы и печатных материалов, но оставил в силе требование об их конфискации и признание организации виновной в совершении инкриминируемого ей правонарушения.

20 декабря 2016 года судья мирового участка №4 Ленинского судебного района города Владивостока постановил конфисковать и уничтожить экземпляры Библии, Святого Евангелие, а также сборника духовных песен, которые распространялись в рамках миссионерской деятельности христианской организации "Армия спасения".

В мотивировочной части решения судья отметил отсутствие на книгах маркировки, которая должна наноситься в соответствии с поправками в законодательство РФ, принятыми минувшим летом в рамках так называемого «пакета Яровой». Сама организация «Армия спасения» была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, и оштрафована на 30 тыс. рублей.

Примечательно, что приговоренные к уничтожению экземпляры Библии являются так называемым синодальным переводом и признаются святыней крупнейшей религиозной организацией страны — РПЦ МП, равно как и другими христианами.

В РПЦ назвали такое решение суда перегибом. «Уничтожение 40 изданий Библии и другой религиозной литературы «Армии спасения» по решению суда — это большой перегиб», — заявила газете «Ведомости» руководитель юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега. По ее словам, эта ситуация «вызывает обеспокоенность». «Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность — не террористическую или экстремистскую — организация карается уничтожением Библии», — сказала Чернега.