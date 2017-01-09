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Московский листок

В Ормузском проливе эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским кораблям

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 0

иран сша кризис конфронтация
В Ормузском проливе эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским кораблям

Эсминец ВМС США, находясь в Ормузском проливе, сделал три предупредительных выстрела в сторону иранских катеров. По информации СМИ, инцидент произошел еще накануне, 8 января, однако широкой общественности стало известно о нем лишь день спустя, передает агентство Reuters.

Журналисты со ссылкой на представителей Пентагона сообщают, что в минувшее воскресенье четыре катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на высокой скорости приблизились к эсминцу Mahan, сопровождавшему другие американские суда.

По словам осведомленных собеседников агентства, эсминец США установил радиосвязь с иранскими судами, однако те не ответили на требование американцев снизить скорость. Корабль ВМС США произвел предупредительные выстрелы, а с американского вертолета была сброшена дымовая шашка, уточняют журналисты.

При этом в Пентагоне отмечают, что подобные инциденты в Персидском заливе не являются редкостью. Предыдущий аналогичный случай произошел в августе прошлого года, напоминает агентство.

Ранее, как подчеркивают журналисты, избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал в поддержку решительных действий американских военных моряков по отношению к иранцам в случае, если те будут ограничивать свободу морского судоходства в международных водах.

Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе, имеет длину 195 километров. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, а южное - Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

В настоящее время пролив является единственным морским путем, позволяющим экспортировать газ и нефть, добываемые в странах Персидского залива, в третьи страны - в частности, в Японию, США и государства Западной Европы.

Тем временем, третьего дня президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе осмотра большого противолодочного корабля ВМФ России «Адмирал Трибуц», прибывшего в Манилу, заявил, что корабли РФ могут швартоваться у берегов его страны в «любое время». 

Также лидер островного государства выразил надежду, что Москва станет защитником его страны и союзником.

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