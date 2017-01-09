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Московский листок

Исаакиевский собор могут передать РПЦ в декабре 2017 года

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 0

Исаакиевский собор могут передать РПЦ в декабре 2017 года

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге может перейти в ведение Русской православной церкви к декабрю 2017 года. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на чиновников городской администрации, принципиальное решение по данному вопросу уже принято и теперь лишь вопрос, когда губернатор Георгий Полтавченко его озвучит.

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок — 2019 год», — рассказал один из собеседников издания. В комитете по имущественным отношениям изданию рассказали, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ рассматривается, но окончательных решений еще не принято.

В свою очередь директор Исаакиевского собора Николай Буров сообщил агентству «Росбалт», что информацию о передаче собора «можно рассматривать как слухи, но эти слухи небезосновательны». Так, по его словам, согласно одному из слухов, распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ уже подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним, в 2015 году Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор, однако городские власти приняли решение оставить храм в оперативном управлении СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» мотивировав это тем, что учреждение приносит городу прибыль.

РПЦ не устроило такое решение, и в апреле 2016 года митрополит Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву со ссылкой на федеральный закон о церковной реституции с просьбой вернуть РПЦ уже не только Исаакиевский собор, но и Спас на Крови и даже часть здания Смольного монастыря, в том крыле, где расположены факультеты СПбГУ. Письмо было также отправлено профильным министрам и губернатору Георгию Полтавченко.

В декабре 2016 года в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в Смольном о том, что губернатор Георгий Полтавченко в ближайшее время передаст Исаакиевский собор РПЦ. 9 января 2017 года депутат Законодательного собрания Максим Резник направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко запрос с требованием сформулировать официальную позицию администрации по вопросу возможной передачи Исаакиевского собора в ведение церкви.

 



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