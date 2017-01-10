Судебные приставы хотят конфисковывать единственное жилье

Минюст РФ разработал законопроект, предусматривающий возможность обращения взыскания на единственное жилье должника. Предлагается разрешить кредиторам обращать взыскания на тех должников, которые имеют в собственности единственное для проживания помещение при условии, что стоимость жилья должника превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье. А также при условии, что размер жилья превышает двукратную норму площади, предусмотренную законом. Согласно Жилищному кодексу, данная норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.

Согласно законопроекту, жилье должника может быть продано. При этом средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику. Ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако, если он в течение трех месяцев с даты перечисления денег не купит новое жилье, эту сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта позволит обеспечить "государственную, в том числе судебную, защиту конституционных прав кредитора (взыскателя) в части исполнения судебного решения о взыскании долга с гражданина-должника на жилище".

От редакции: Законопроект чудовищно опасный!

Дело в том, что любой гражданин РФ сегоня может оказаться в положении неоплатного должника, даже если вообще ни у кого не одалживался.

Приведу только два примера - дело Марины Мархель, о котором мы писали достаточно подробно, и суть которого в том, что женщина по загадочной простой расписке оказалась должна сумму, которой и в глаза не видала (около 80 миллионов рублей), и на покрытие которой пошло все имущество семьи - квартиры, машины, дачи... В общем буквально всё.

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Второй пример - попытка взыскать с экономиста Михаила Делягина деньги по кредиту, которого он не брал.

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Правда, в случае с Делягиным все обошлось, но только потому что человек оказался очень известный, и мог получиться большой скандал. Никто не знает, как бы обернулось все, если бы это был простой мало известный в обществе гражданин.

Все это может коснуться буквально любого - вспомним хоть историю крепостного права в России. В течение всего нескольких лет из-за неоплатных займов целая страна оказалась повязана крепостным правом, которое растянулось почти на 300 лет.

Кто-то полагает, что в 21-м веке такое невозможно?

Ну так посмотрите, единственное, что отделяет подавляющее большинство граждан РФ от абсолютно бесправных бомжей - это наличие приватизированной еще советской квартиры, иногда вполне приличной. Стоит лишить гражданина жилья, и считайте что у него больше ничего нет! С ним можно делать, что угодно - он сам запишется в рабство за миску супа.

Собственно, эту "ошибку" ельцинской эпохи сейчас и пытаются исправить либеральные власти РФ. Не надо вестись на заклинания против либерализма - социал-дарвинизм по-прежнему является их главной идеологией. А либерализм, не подкрепленный политическими правами, законностью и правом собственности - это и есть тот беспредел, что творится сегодня в России.

Последней зацепкой, которая сохраняла за гражданином РФ остатки его гражданских прав - это та самая неприкосновенность единственного жилья.

Заберите неприкосновенность жилья, и "страна рабов" превратится из поэтического образа в суровую реальность.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. К вопросу о правах и интересах кредиторов - гражданину на них положительно наплевать. Одна из самых презренных профессий во всей истории человечества - давать в долг под проценты. В некоторых религиях, таких как ислам и иуадизм, это прямо запрещено. Почему государство так озабочено именно их интересами, а не интересами большинства граждан, которых грабят ростовщики? В конце концов, невозвратный кредит - это риск ростовщика, почему государство должно помогать "гобсеку" что-то там взыскивать? Не хочешь рисковать - не давай в долг! Казалось бы... Но ведь немалое число долгов и образуется из желания кредитора получить залог! Почему же государство помогает в этом?..