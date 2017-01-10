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Московский листок

Судебные приставы хотят конфисковывать единственное жилье

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 2

ростовщик кредитор процент
Судебные приставы хотят конфисковывать единственное жилье

Минюст РФ разработал законопроект, предусматривающий возможность обращения взыскания на единственное жилье должника. Предлагается разрешить кредиторам обращать взыскания на тех должников, которые имеют в собственности единственное для проживания помещение при условии, что стоимость жилья должника превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье. А также при условии, что размер жилья превышает двукратную норму площади, предусмотренную законом. Согласно Жилищному кодексу, данная норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.

Согласно законопроекту, жилье должника может быть продано. При этом средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику. Ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако, если он в течение трех месяцев с даты перечисления денег не купит новое жилье, эту сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта позволит обеспечить "государственную, в том числе судебную, защиту конституционных прав кредитора (взыскателя) в части исполнения судебного решения о взыскании долга с гражданина-должника на жилище".

От редакции: Законопроект чудовищно опасный!

Дело в том, что любой гражданин РФ сегоня может оказаться в положении неоплатного должника, даже если вообще ни у кого не одалживался.

Приведу только два примера - дело Марины Мархель, о котором мы писали достаточно подробно, и суть которого в том, что женщина по загадочной простой расписке оказалась должна сумму, которой и в глаза не видала (около 80 миллионов рублей), и на покрытие которой пошло все имущество семьи - квартиры, машины, дачи... В общем буквально всё.

80 миллионов из бывшей жены. Химкинское правосудие для настоящего полковника

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Второй пример - попытка взыскать с экономиста Михаила Делягина деньги по кредиту, которого он не брал.

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Правда, в случае с Делягиным все обошлось, но только потому что человек оказался очень известный, и мог получиться большой скандал. Никто не знает, как бы обернулось все, если бы это был простой мало известный в обществе гражданин.

Все это может коснуться буквально любого - вспомним хоть историю крепостного права в России. В течение всего нескольких лет из-за неоплатных займов целая страна оказалась повязана крепостным правом, которое растянулось почти на 300 лет.

Кто-то полагает, что в 21-м веке такое невозможно?

Ну так посмотрите, единственное, что отделяет подавляющее большинство граждан РФ от абсолютно бесправных бомжей - это наличие приватизированной еще советской квартиры, иногда вполне приличной. Стоит лишить гражданина жилья, и считайте что у него больше ничего нет! С ним можно делать, что угодно - он сам запишется в рабство за миску супа.

Собственно, эту "ошибку" ельцинской эпохи сейчас и пытаются исправить либеральные власти РФ. Не надо вестись на заклинания против либерализма - социал-дарвинизм по-прежнему является их главной идеологией. А либерализм, не подкрепленный политическими правами, законностью и правом собственности - это и есть тот беспредел, что творится сегодня в России. 

Последней зацепкой, которая сохраняла за гражданином РФ остатки его гражданских прав - это та самая неприкосновенность единственного жилья. 

Заберите неприкосновенность жилья, и "страна рабов" превратится из поэтического образа в суровую реальность.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. К вопросу о правах и интересах кредиторов - гражданину на них положительно наплевать. Одна из самых презренных профессий во всей истории человечества - давать в долг под проценты. В некоторых религиях, таких как ислам и иуадизм, это прямо запрещено. Почему государство так озабочено именно их интересами, а не интересами большинства граждан, которых грабят ростовщики? В конце концов, невозвратный кредит - это риск ростовщика, почему государство должно помогать "гобсеку" что-то там взыскивать? Не хочешь рисковать - не давай в долг! Казалось бы... Но ведь немалое число долгов и образуется из желания кредитора получить залог! Почему же государство помогает в этом?..



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
........ . . написал 10.01.2017 00:10
для завершенности картины не хватает только автоматической выдачи кредита на оплату жкх под 300% годовых под залог квартиры при нехватке собственных средств на счету.
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18 кв. м стоят по разному в центре и на окраинах Москвы -
будет большой произвол написал 10.01.2017 00:09
Это приведет к огромному количеству махинаций и бомжей...
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