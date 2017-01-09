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Московский листок

Российские олигархи стали богаче на $29 млрд после победы Трампа

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 1

Российские олигархи стали богаче на $29 млрд после победы Трампа

Российские миллиардеры, часть из которых «имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным», разбогатели на $29 млрд после избрания миллиардера Дональда Трампа президентом США, пишет американский Forbes.

По данным издания, после выборов в США больше всех увеличил свое состояние самый богатый человек России, Леонид Михельсон. Будучи акционером «Новатэка», он разбогател на $1,9 млрд, увеличив свое состояние до $ 18,2 млрд.

Принадлежащие другому акционеру «Новатэка» Геннадию Тимченко 23% акций подорожали до 1,8 миллиарда долларов. При этом издание отмечает, что состояние российского бизнесмена на сегодняшний день оценивается в $15,1 млрд.

Состояния председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова и главы Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина увеличились на $1,6 млрд и $1,4 млрд соответственно. При этом Лисин разбогател примерно на $830 млн в течение трех дней с момента победы Трампа.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател на $1,8 млрд после избрания Трампа. Однако, издание отмечает, что его успехи были больше связаны с изменениями мирового рынка нефти, чем с политикой в США

«В целом российские миллиардеры рабогатели приблизительно на $29 млрд после избрания Трампа, это больше, чем в любой другой стране, кроме Соединенных Штатов», — заключает Forbes. В то время как американские бизнесмены увеличили свои состояние в среднем на 2,8% после выборов, самые богатые россияне увеличили свои состояния в среднем на 7,1%, подсчитал журнал.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Молодцы.
Алдр Сергеевич написал 09.01.2017 22:20
Фууууууу, слава Создателю! Теперь я спокоен за пацанов. С голоду не сдохнут.
Охххх, отпустило.
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