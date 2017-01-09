У "Коммерсанта" закончились "Деньги" на "Власть"

Издательский дом "Коммерсант" закрывает бумажные версии своих еженедельных журналов "Деньги" и "Власть", сообщили источники Rambler News Service. Это также подтвердил генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.

"С сегодняшнего дня бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть" просто не будут выходить, они будут в онлайне. Все сотрудники, занятые в выпуске печатных версий, продолжат работу в издательском доме - они будут работать и над онлайн-версиями, и в других проектах издательского дома", - сообщил Владимир Желонкин.

Он объяснил это решение общей тенденцией к переходу медиа в интернет: "Доходы от их рекламы в бумаге на сегодняшний день съедаются печатью самих журналов. Это такой бизнес ноль в ноль - на наш взгляд, бессмысленный. Во всем остальном у нас очень устойчивый рост". ТАСС он рассказал, что журналы перестали выходить с 1 января 2017 года.

"Ведомостям" Желонкин заявил, что издательский дом хочет повысить свою EBITDA (аббревиатура от Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. - Прим. NEWSru.com) и больше не готов тратиться на бумажные версии этих проектов.

В 2016 году ИД "Коммерсант" получил 3,2 млрд рублей выручки по сравнению с 2,8 млрд рублей в 2015 году. EBITDA в 2016 году составила около 400 млн руб. В 2017 году выручка вырастет еще на 0,3 млрд рублей, рассчитывает он. Основной драйвер роста, по словам Желонкина, - продажа рекламы и подписки в интернете на сервисы вроде "Картотеки.ру", которая принесла в 2016 году 0,5 млрд рублей. Весь интернет-сегмент принес ИД "Коммерсант" в 2016 году около 1 млрд рублей, или треть всей выручки, говорит Желонкин.

Журналы "Огонек", Weekend и "Автопилот" издательский дом продолжит выпускать, так как они с точки зрения выручки чувствуют себя гораздо лучше, чем закрывающиеся проекты. Источник агентства в менеджменте ИД сообщил, что интернет-версии изданий точно продолжат работу, однако сотрудник редакции уточнил, что решение об этом не окончательное.

Шеф-редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев в комментарии изданию "Секрет фирмы" уточнил, что окончательное решение еще не принято: "На это уйдет какое-то время, и пока ничего не меняется. Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того".

Еженедельник "Власть" издавался с 1992 года (до 1997-го он назывался Weekly), "Деньги" - с 1994-го. Последние номера вышли 26 декабря 2016 года.

От редакции: Стоп-стоп... А теперь давайте-ка вчитаемся в то, что Желонкин называет "уверенным ростом". Продажа рекламы?! Это что ещё за бред такой? Это ведущий издательский домЪ, произросший на выкорчеванных площадях советской печати (с которой по тиражам и в свои лучшие годы не мог конкурировать) Издатель - каковым себя именует уже достаточно давно этот холдинг, принадлежавший изачально Березовскому, а теперь следующему "другу Путина" - Усманову? Это всё, на что способны высокие профессионалы едва ли не ведущего с начала 90-х "КоммерсантЪа"? А как насчёт контента, господа медиа-коммерсанты? А как на этом прилавочке насчёт индекса цитируемости и вобще с ассортиментом авторских материалов, как с журналистскими расследованиями, с аналитикой и прогностикой обстоят дела? Или "уверенный рост" с качественной компонентой никак не коррелирует?

Вспоминая времена Олега Кашина и фотографов, получающих по четыре штуки баксов в начале нулевых - работающих в прибыльном секторе и поставляющих (продающих) другим изданиям именно контент но с клеймом "Коммерсанта", - мы, видимо, вспоминаем времена расточительного Березовского. Или Усманов более эффективный менеджер? Что же там произошло такое, в ИД "Коммерсант", что они выдают провалы за "уверенный рост"? Есть одна версия: с тех пор, как "Коммерсант" прилёг под кремлядей (то есть сбежал от ставшего скаредным не от хорошей жизни опального Березовского и его друга Патаркацишвили), то есть перешёл к более успешному англичанину Усманову, качество, авторское мнение и свободомыслие на печатных площадях ИД вышло из тренда. Критика "Коммерсанта" была всегда (в нулевых) на порядок выше любой соседней критики, даже когда газета печатала прямую речь Березовского про криминальное питерское прошлое Путина без купюр с пометкой, что мнение редакции не совпадает с высказанным Березовским - это ещё был высокий по контентной планке ИД, ай-ди, так сказать... А теперь - продажа рекламы драйвер роста (главное модно сформулировать позорный тренд). Доросли ребятишки под Путиным да Усмановым, чо. Уверенный рост в этом направлении как бы исключает вообще какое-либо чтиво и тяготеет к уровню агрегаторов. Зато рекламы продастся много - ну, и платная подписка для буржуев, потому что пролетариям Сети это дороговато. Коммерсантъ для коммерсантов - и тут оптимизация, и никаких лишних затрат, никакой переработки информации, вынос "новостей" из кремлёвского туалета сразу в кремлёвский пул. А размышлять некогда - это и есть реалполитИкъ.

Вот что идеологический коллаборационизм делает с недавними медиа-диктаторами общественного мнения. Абзацъ. Поучительно-с, да-съ...

Дмитрий Чёрный, сочувствующий экс-коммерсантам