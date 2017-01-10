Минкомсвязи о новогоднем телеэфире: не нравится - не смотрите

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что у ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. «Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть», - цитирует чиновника RT.

Новогодний эфир центральных каналов активно обсуждался в социальных сетях — зрители выражали возмущение новогодними трансляциями. Известный российский продюсер Максим Фадеев охарактеризовал новогодний телеэфир как «погружение в ад».

Своими впечатлениями от просмотра новогоднего телеэфира поделился Максим Фадеев. «Я не смог досмотреть ни одно музыкальное «шоу» на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это – просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в «прошлое», на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос! Мне интересно, сколько просуществует ещё в таком виде «развлекательное» телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в «Бале у Сатаны»! Господи, когда закончатся эти «Песни Года» и «Голубые огоньки»?! Останови это, спаси нас!», - написал он в своём блоге в Instagram.

С ним согласились большинство пользователей соцсетей. Режиссер Сарик Андреасян назвал новогоднюю программу «ночью живых мертвецов», а телеведущая Оксана Федорова — паноптикумом.

Позднее на сайте Change.Org появились петиции под названием «Остановите новогоднее телебезобразие!». В настоящее время под ней подписалось 92 тысячи человек.