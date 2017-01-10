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Московский листок

Минфин США включил Бастрыкина в "список Магнитского"

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

Минфин США включил Бастрыкина в "список Магнитского"

Министерство финансов США ввел санкции в отношении пяти граждан России на основании "акта Магнитского", передает РИА Новости. Как говорится в пресс-релизе министерства, в санкционный список внесены глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователь Станислав Гордиевский, офицер ФСБ Дмитрий Ковтун, депутат Госдумы Андрей Луговой и бывший председатель совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадий Плаксин.

Напомним, что «закон Магнитского», принятый в США в декабре 2012 года, изначально предусматривал введение финансовых и визовых персональных санкций против чиновников, ответственных за нарушение прав человека в РФ. В конце декабря 2016 года президент Барак Обама распространил данный закон на все страны.

 



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