Примечательные события

Ту-154 в Сочи

На мои замечания о странностях катастрофы Ту-154 в Сочи, комментаторы к моей статье добавили наблюдений, которые вообще обескураживают:

«Доступ к механизации и багажному отсеку одновременно имеют одни и те же люди. На момент нахождения порта в Адлере, их было четыре. Почему по ТВ объявили про трех? Зачем выдали информацию, про то что их действия контролировали лично КВС и второй? Так не бывает, об этом знают многие.

Они допрошены? Почему данные о составе смены порта засекречены? Состав экипажа? Состав пассажиров? Где это все?

Что за странный груз везла эта гражданка Канады и Израиля? Она кто, вообще, в структуре военно-галактических сил России? Что она делала на военном самолёте? Кто дал приказ на допуск ее на борт с грузом? Он арестован, допрошен?

Ее нахождение на борту во время происшествия, чем-то подтверждено?

Она везла лекарства? Тонну лекарств в воюющую страну? Это очень мало. Там одних перевязок 10 тонн в неделю расходуется».

Или:

«Если борт 85572 дозаправлялся в Адлере, то при дозаправке самолета все пассажиры покидают салон самолета. Где видео с камер наблюдения в аэропорту как люди прибывают в аэропорт, как садятся на самолет обратно? Ничего подобного нет в общем доступе! Где видео взлета самолета? Тоже нет! Но ведь этого не может быть!

Что секретного в кадрах взлета злополучного борта из Адлера? Ничего! Могли же власти опубликовать такие кадры, чтобы развеять сомнения скептиков, но тем не менее не делают этого!

Обломков очень мало, едва ли 10% от того что должно быть! Те, что есть - с признаками разделки! Должны быть сотни кресел-нет ни одного! С авиасвалок их растаскивают по дачам в первую очередь!

Нет фактов подтверждающих, что Ту-154 вообще прилетал и вылетал из Адлера!»

Ну и примечательное событие:

«Спецслужбы США предприняли тайные операции против России в рамках ответа на якобы осуществленные Москвой кибератаки, - заявил вице-президент Джозеф Байден, - Он отметил, что больше месяца назад был анонсирован ответ Вашингтона Москве. Тогда, по его словам, было объявлено о целом спектре мер, которые будут предприняты против России, в том числе, и о тайных способах. Байден заявил, что США реализовали оба сценария, - передает ТАСС, - «Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то – нет. И мы сделали и то, и другое», — сказал Байден. Он также выразил надежду, что широкая общественность никогда не узнает о том, что же было предпринято». http://izvestia.ru/news/656026

Радует, что «широкая общественность никогда не узнает о том, что же было предпринято». Особенно, если эта общественность уже знает самое главное: «Такого не может быть потому, что такого не может быть никогда!»

И Обама лох?

На Рождество народ в СМИ заметил, что вокруг путина, молящегося в церкви на святую видеокамеру, стоят те же лица, с которыми он пару месяцев назад встречался, как с рыбаками. Народ выразил уверенность, что это агитбригада путина, а не настоящие новгородцы. Это понятно, но удивительно то, что никто из этих аналитиков СМИ, узнавших на фото третьестепенных лиц, не отметил, что путины-то были разные. На рождество был обычный путин, а вот тогда, в сентябре на озере Ильмень - совсем другой http://www.ymuhin.ru/node/1440/ya-ne-uznayu-vas-v-grime-kto-vy-takoy-s

Но не это интересно. Тут некий Слава Рабинович, из тех, кто регулярно предсказывает, что путин вот-вот уйдёт, в очередном прогнозе мельком сообщил примечательный факт: «Еще во времена G-8, но уже после российской агрессии против Грузии, Обама назвал на тот момент уже обезумевшего Путина «скучающим двоечником на последней парте», метко подметив поведение Путина за столом лидеров восьми государств, собиравшихся в формате G-8». Психологически Обама очень точно зафиксировал образ путина, ведь на саммите были реальные руководители, которые могли и говорили, о чём угодно, и только путин это был актёр, играющий роль «президента Путина». Он уже огласил слова выученной роли, и теперь, мало того, что просто не может говорить от себя ничего существенного, ну так он ещё и не понимает, о чём говорят «взрослые дяди». И ему действительно должно было быть скучно на этих встречах. Точное слово!

Но удивляет не путин, а Обама. Ведь в связи с этой его характеристикой, данной путину, возникает впечатление, что сам Обама «не в курсе дела», и искренне считал, что перед ним был не артист, а реальный президент Путин.

А это заставляет задуматься над вопросом - а вводят ли истинные кукловоды Америки в курс настоящего состояния дел избираемых президентов?

О местных наглых

Как-то обратил внимание, что на подавляющем числе сайтов, размещающих рекламу, рекламируются не товары или услуги, скажем, пиццы или такси (что было бы как-то естественно), а лекарства и медицинские услуги. Причём, рекламой занимаются весьма «медийные» лица, скажем, тот же Познер, который рекламирует спасение от сахарного диабета. И вот, наткнувшись на знакомую и редкую фамилию «Рошаль», решил зайти и посмотреть, что именно этот малоизвестный врач, но широко известный политический персонаж, рекламирует в рекламе сверхэффективного лекарства против папиллом.

При переходе к рекламе обнаружил, что сама реклама в виде интервью дана на странице сайта Минздрава РФ. Ничего себе! Однако, на самом деле это был не сайт Минздрава, а его копия, и попытка перейти с этой страницы, скажем, на главную Минздрава, вели всё к той же рекламе, но в ином виде. То есть, рекламодатели использовали для рекламы «бренд» министерства в виде точной копии страницы его сайта!

В рекламном интервью Рошаль, естественно, как бы подробно говорит о препарате, но уже этот рекламный текст заставляет насторожиться, к примеру, препарат не продаётся в аптеках, да и вообще, купить его можно только у рекламодателя. Но это недоумение, по замыслу рекламодателей, снимается разъяснением Рошаля: «…по специальному распоряжению МинЗдрава Папилюкс продаётся только внутри России. Дело в том, что объёмы производства пока ещё слишком малы и в первую очередь врачи хотят обеспечить доступ к препарату для российских больных».

Во как! Вообще-то, если лекарство дефицитное, то продают его строго по рецептам, и в как раз в аптеках.

А вот ещё ответ Рошаля на понятный вопрос:

«Корреспондент: А бальзам проходил клинические испытания?

Рошаль Л.М.: Безусловно. Иначе я бы о нём даже не заговаривал. Он прошёл серию клинических испытаний в России, сертифицировался в Берлине для продаж в Евросоюзе. И сейчас завершает циклы клинических исследований в Китае, Японии и Вьетнаме. Азиатские страны проявляются весьма живой интерес к лекарству. Испытания показали, что препарат обладает чрезвычайно высоким уровнем эффективности.

Абсолютно у всех участвовавших в испытании, бальзам убрал внешние проявления вируса - то есть уничтожил папилломы и бородавки. Анализы и наблюдение за образованием новых папиллом показали, что у 93% испытуемых активность папилломавируса человека снизилась приблизительно на 95-97%. То есть выражаясь обычным языком - до нуля. У оставшихся 7% какая-то минимальная активность вируса имела место. Но она была в 9-10 раз ниже, чем до применения Папилюкс. И новых папиллом у них практически не появлялось». http://zdorovie-blog.ru/u/?click_id=b809e24011877&country=ru

Обращаю внимание, на этот приём напёрсточника - разговор идёт как бы об исчезновении бородавок и папиллом, но числа показывают не это - не уничтожение этих образований, - а всего лишь какое-то снижение «активности» папилломовируса. То есть, вылейте на себя ведро этого бальзама, а бородавки будут расти. Но не активно.

Иными словами, вы средством воспользуетесь, и если оно прямо не нанесёт вам вред, то вам потом объяснят, что бородавки у вас остались - это да. Но вам ведь и не обещали их убрать. Вам обещали активность папилломомовируса снизить на целых 97%, а это ого-го! Ну, или «вам не повезло» и вы попали в 7% тех, на вирусы которых препарат не действует.

Меня, вообще-то, удивило, что Рошаль подписался под этим явным «разводом», правда, я всё ещё думал, что речь идёт о реальном Леониде Михайловиче Рошале,педиатре и хирурге, президенте НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а потом присмотрелся к справке. Оказалось, что в рекламе, отвечающий на вопросы Леонид Михайлович Рошаль, представлен как «Главврач Московской городской клинической больницы № 29, доктор медицинских наук, профессор, генерал-полковник медицинской службы Российской Федерации. Стаж работы - 33 года».

Конечно, зашёл на сайт городской клинической больницы №29 им. Н. Э. Баумана, чтобы убедиться, что главврач этой больницы Папышева Ольга Виуленовна.

То есть всё содержание рекламы - ложь. Это не удивляет.

Удивляет, с какой лёгкостью и наглостью мошенники используют для рекламы имена лиц, которые «на слуху», и названия реальных государственных и медицинских учреждений.