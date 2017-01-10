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Московский листок

2800 американских танков выгрузились в Европе

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

В Сети опубликованы видеозаписи, демонстрирующие выгрузку сотен танков из США в германском морском порту Бремерхафен. Общее количество единиц военной техники, доставленной из Америки для защиты европейских союзников от "российской агрессии" (так звучит официальная формулировка), составляет 2800 единиц. Русская служба "Би-би-си" назвала эту акцию крупнейшей переброской американских военных бронетанковых сил в Европу после окончания Холодной войны.

- А сколько танков сосредоточила Россия на западных рубежах? - заметил по данному поводу главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Нет, я не спрашиваю, есть ли реальная угроза Европе или нет от русского вторжения. Но есть реальная угроза применения 2800 современных американских танков на восточном направлении. Может быть, мнимая: Саддам тоже думал, что мнимая. И Милошевич так думал. У меня же очень простой вопрос - сколько суперсовременных танков "Армата" находится сейчас на вооружении российской армии? Сколько истребителей пятого поколения, поставки которых в войска были обещаны еще в прошлом году, уже поставлены в воздушно-галактические силы РФ? Ладно, это сложные вопросы... Но существует ли сплошная линия обороны на западных границах РФ? Такая Линия маршала Шойгу по аналогии с линией Мажино или линией Маннергейма? Такое у меня чувство, что ничего этого нет. Так что в случае прорыва американских танков через границу, останавливать их придется как и в 1941-м году под Москвой? Или наносить тактические ядерные удары по собственной российской территории? Мне вот интересно, мы еще при министре Иванове кажется вышли из договора по обычным вооружениям - а у нас для гонки вооружений все готово? Или мы их всех поразим нашим пламенным PR-ом...



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