Минтранс пообещал ужесточить наказание за неоплату "Платона"

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу РФ подготовить поправки в КоАП, ужесточающие наказание за неоплату проезда по системе «Платон», сообщает «Коммерсантъ».

По действующим нормам, хозяин грузовика получает не более одного штрафа в сутки за неоплату проезда по федеральным трассам в системе "Платон" при фиксации нарушения автоматической камерой. Минтранс планирует отменить это правило. Сейчас штраф за игнорирование «Платона» составляет 5 тысяч рублей, и 10 тысяч – за повторное нарушение. Если поправки к кодексу вступят в силу, владельцы грузовиков будут получать столько уведомлений в день, сколько раз камера зафиксировала нарушение.

Кроме того, министерство планирует отменить 50-процентную скидку при погашении штрафа за 20 дней в случае, если неупату проезда зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.

В Минтрансе изданию подтвердили разработку законопроекта: "В рамках работы по усилению контроля за внесением платы соответствующие инициативы прорабатывались".

В свою очередь, в профильном комитете Госдумы «Коммерсанту» заявили, что документ не поддержат.

Ранее стало известно, что в 2017 году тариф по системе "Платон" подорожает в два раза - до 3,06 рублей с 1 км.

"Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем", - заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.