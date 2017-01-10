Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались на грани срыва

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались на грани срыва

Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа в части поставок стратегических ракетных комплексов "Ярс". Из-за сложной экономической ситуации Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса". Как сообщает газета «Коммерсант», руководство института обратилось к госкорпорации "Ростех" с просьбой развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе. На это, как признают в МИТе, потребуется примерно полтора года.

В своем письме «Ростеху» глава МИТ Сергей Никулин подчеркивает, что выполнение гособоронзаказа из-за сложившейся ситуации оказалось под угрозой. Связаться с ним газете не удалось, а в «Ростехе» официальные комментарии предоставлять отказались.

PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса Тополь-М. В перспективе ракета должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с Тополь-М основу ударной группировки РВСН.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
2800 американских танков выгрузились в Европе
2800 американских танков выгрузились в Европе
10.01.2017
Капитан-губернатор сердится
Капитан-губернатор сердится
09.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались на грани срыва (0)
Минтранс пообещал ужесточить наказание за неоплату "Платона" (0)
2800 американских танков выгрузились в Европе (16)
Примечательные события (3)
Минфин США включил Бастрыкина в "список Магнитского" (2)
Минкомсвязи о новогоднем телеэфире: не нравится - не смотрите (7)
Судебные приставы хотят конфисковывать единственное жилье (32)
Российские олигархи стали богаче на $29 млрд после победы Трампа (2)
Исаакиевский собор могут передать РПЦ в декабре 2017 года (3)
У "Коммерсанта" закончились "Деньги" на "Власть" (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мы же не в Калькутте,это там можно спать на улице на газетах...
Дарья Митина Дарья Митина: Для внимательнoгo прoслушивания
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Trackattack, или Автомобильный теракт
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Удавят ли Путина подушками?
Дарья Митина Дарья Митина: В Венесуэле разыгрывается бразильский вариант
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss