Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались на грани срыва

Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа в части поставок стратегических ракетных комплексов "Ярс". Из-за сложной экономической ситуации Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса". Как сообщает газета «Коммерсант», руководство института обратилось к госкорпорации "Ростех" с просьбой развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе. На это, как признают в МИТе, потребуется примерно полтора года.

В своем письме «Ростеху» глава МИТ Сергей Никулин подчеркивает, что выполнение гособоронзаказа из-за сложившейся ситуации оказалось под угрозой. Связаться с ним газете не удалось, а в «Ростехе» официальные комментарии предоставлять отказались.

PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса Тополь-М. В перспективе ракета должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с Тополь-М основу ударной группировки РВСН.