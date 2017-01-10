ЦБ РФ разрешили блокировать неугодные сайты за один день

Банк России получил возможность блокировать сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые сайты в течение одного дня, сообщает газета «Известия».

Данные о виртуальных ворах Центробанк будет предоставлять координационному центру национального домена сети, что и позволит максимально оперативно блокировать подозрительные сайты. Фактически это означает, что Банк России будет самостоятельно закрывать опасный ресурс. В пресс-службе ЦБ отметили, что процедура блокировки будет укладываться в один день. Соответствующее соглашение сроком на три года было подписано в конце прошлого года.

Издание отмечает, что в 2016 году ЦБ устранил около 1,5 тыс. таких страниц, то с новыми возможностями он сможет существенно увеличить это число.