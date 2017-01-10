Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЦБ РФ разрешили блокировать неугодные сайты за один день

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

ЦБ РФ разрешили блокировать неугодные сайты за один день

Банк России получил возможность блокировать сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые сайты в течение одного дня, сообщает газета «Известия».

Данные о виртуальных ворах Центробанк будет предоставлять координационному центру национального домена сети, что и позволит максимально оперативно блокировать подозрительные сайты. Фактически это означает, что Банк России будет самостоятельно закрывать опасный ресурс. В пресс-службе ЦБ отметили, что процедура блокировки будет укладываться в один день. Соответствующее соглашение сроком на три года было подписано в конце прошлого года.

Издание отмечает, что в 2016 году ЦБ устранил около 1,5 тыс. таких страниц, то с новыми возможностями он сможет существенно увеличить это число.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
2800 американских танков выгрузились в Европе
2800 американских танков выгрузились в Европе
10.01.2017
Капитан-губернатор сердится
Капитан-губернатор сердится
09.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЦБ РФ разрешили блокировать неугодные сайты за один день (0)
Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались на грани срыва (2)
Минтранс пообещал ужесточить наказание за неоплату "Платона" (2)
2800 американских танков выгрузились в Европе (19)
Примечательные события (6)
Минфин США включил Бастрыкина в "список Магнитского" (2)
Минкомсвязи о новогоднем телеэфире: не нравится - не смотрите (7)
Судебные приставы хотят конфисковывать единственное жилье (35)
Российские олигархи стали богаче на $29 млрд после победы Трампа (1)
Исаакиевский собор могут передать РПЦ в декабре 2017 года (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Движемся к изъятию внутренних органов за долги
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мы же не в Калькутте,это там можно спать на улице на газетах...
Дарья Митина Дарья Митина: Для внимательнoгo прoслушивания
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Trackattack, или Автомобильный теракт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss