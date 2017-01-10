ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в 1 трлн долларов

Курение обходится мировой экономике более чем в $1 трлн в год. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института онкологии США, передает Reuters. Исследователи отмечают, что такая сумма складывается из расходов на здравоохранение и ущерба от снижения производительности.

«Число смертей от употребления табака, как ожидается, возрастет с 6 млн человек ежегодно до 8 млн к 2030 году. При этом более 80% (смертей) будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода», — говорится в докладе.

Также в докладе отмечается, что несмотря на глобальное снижение доли курильщиков среди людей, число потребителей табака в мировых масштабах растет.

Исследователи утверждают, что у правительств есть инструменты для сокращения потребления табака и смертности в результате курения, однако это не делается из-за опасений негативных экономических последствий.