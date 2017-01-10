Улюкаев попросил отпустить его под подписку о невыезде

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, во время заседания в Басманном суде Москвы просил отпустить его под подписку о невыезде.

"Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде", - цитирует экс-министра Интерфакс.

В случае сохранения домашнего ареста, экс-министр попросил разрешить ему прогулки и посещение медицинских учреждений. "Также прошу разрешить посещать квартиру няне ребенка", - сказал Улюкаев.

В свою очередь, следствие в суде настаивало на продлении домашнего ареста. Следователь также возражал против разрешения Улюкаеву совершать прогулки. "Это позволит ему бесконтрольно встречаться с другими любыми лицами или покинуть пределы РФ, даже без загранпаспорта", - сказал он. Прокурор поддержала ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Улюкаева до 15 мая. "С учетом запланированных следственных действий срок продления домашнего ареста нахожу разумным", - сказала она.

Напомним, Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). 15 ноября президент России Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия.