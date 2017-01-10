Ангарский маньяк-милиционер признался в 59 убийствах женщин

Экс-милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, осужденному на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, предъявлено обвинение еще по 25 эпизодам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России по Иркутской области. "В совокупности осужденному Попкову предъявлено обвинение по 47 убийствам", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время Попков находится под стражей в иркутском СИЗО, поскольку следствие продолжается, и приговор пока не вступил в силу. Сам же обвиняемый уже дал признательные показания по 59 убийствам.

Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Изначально он признался лишь в убийстве трех женщин, однако впоследствии следователям удалось доказать его причастность к остальным преступлениям.

Убийства, в которых обвиняется бывший милиционер, совершались в 1994-2000 годах. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов.