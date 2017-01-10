Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ангарский маньяк-милиционер признался в 59 убийствах женщин

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

Ангарский маньяк-милиционер признался в 59 убийствах женщин

Экс-милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, осужденному на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, предъявлено обвинение еще по 25 эпизодам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России по Иркутской области. "В совокупности осужденному Попкову предъявлено обвинение по 47 убийствам", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время Попков находится под стражей в иркутском СИЗО, поскольку следствие продолжается, и приговор пока не вступил в силу. Сам же обвиняемый уже дал признательные показания по 59 убийствам.

Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Изначально он признался лишь в убийстве трех женщин, однако впоследствии следователям удалось доказать его причастность к остальным преступлениям.

Убийства, в которых обвиняется бывший милиционер, совершались в 1994-2000 годах. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
2800 американских танков выгрузились в Европе
2800 американских танков выгрузились в Европе
10.01.2017
Капитан-губернатор сердится
Капитан-губернатор сердится
09.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ангарский маньяк-милиционер признался в 59 убийствах женщин (0)
Улюкаев попросил отпустить его под подписку о невыезде (0)
ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в 1 трлн долларов (1)
ЦБ РФ разрешили блокировать неугодные сайты за один день (2)
Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались на грани срыва (4)
Минтранс пообещал ужесточить наказание за неоплату "Платона" (6)
2800 американских танков выгрузились в Европе (24)
Примечательные события (7)
Минфин США включил Бастрыкина в "список Магнитского" (3)
Минкомсвязи о новогоднем телеэфире: не нравится - не смотрите (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Движемся к изъятию внутренних органов за долги
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мы же не в Калькутте,это там можно спать на улице на газетах...
Дарья Митина Дарья Митина: Для внимательнoгo прoслушивания
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Trackattack, или Автомобильный теракт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss