Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Теперь, когда осуществляется обмен "всех на всех", не надо придумывать ничего нового. Классический метод обмена в три этапа хорошо показал себя во многих странах мира во время войн. Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона. Этап второй: оставшиеся в списках разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам одной и другой стороной. Этап третий: всех, кого найти не удалось, признаются мертвыми или без вести пропавшими. После этого начинается работа по разыскивание захоронений, эксгумации, идентификации и перезахоронению погибших", - написала Савченко.

По ее словам данные списки составлялись в течение девяти месяцев после ее возвращения из плена из РФ, и в них могут быть неточности. Она отметила, что публикует списки для двух категорий будущего обмена.

"Первая категория — это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 людей. Противоположная сторона подтверждает 42 человека… Вторая категория обмена - это украинские политзаключенные, которые удерживаются в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму. Их на данное время 44 человека", - написала она.

По ее словам, в списках также есть 47 россиян от ДНР, и четыре россиянина от ЛНР.