Нефтяники Мангистауской области объявили бессрочную голодовку, работодатель ответил увольнениями

133 работника нефтесервисного предприятия «Techno Trading LTD» с 5 января ведут бессрочную акцию голодовки с требованием улучшения условий труда и восстановления всех незаконно уволенных сотрудников. Спустя день после начала акции семеро протестующих активистов профсоюза Жанболат Абдолов, Нуржанат Аскаров, Мария Жаркова, Еркинбек Сарин, Жолдыбай Суйесинов, Парахат Ходжахмедов и Асан Ходжахметулы были уволены работодателем.

По данным бастующих, полиция не позволила протестовать перед офисом компании в Мунайлинском районе, а бойцы спецназа ДВД Мангистауской области сорвали проведение акции в доме при кладбище «Бектур-аулие» в селе Жетыбай близ их предприятия. Голодовка продолжается в арендуемом помещении профсоюза нефтяников в гостинице «Мерей» в селе Кызылтобе.

Нефтяники выступают за полное восстановление уволенных работников предприятия, в том числе членов переговорной комиссии, созданной после забастовки 2016 года, и прекращение гонений на активистов независимого профсоюза. Рабочие требуют заключения дополнительного соглашения к коллективному договору, включающего гарантии о дополнительных выплатах, — включая выплаты за переработку и за вред здоровью, и требуют, чтобы вынесение акта работодателем принималось по согласованию с профсоюзом. Рабочие также требуют отмены решения специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПРК), которое было принято 4 января 2017 года.

Компания «Techno Trading LTD» занимается ремонтом оборудования компании «Мангистаумунайгаз» на месторождениях Жетибай и Каламкас. На предприятии трудится около 700 человек. Рабочие компании в прошлом году дважды устраивали забастовку, требуя улучшить условия труда и повысить заработную плату.

Напомним, что в ноябре 2016 года более 3000 нефтяников Мангистауской области заявили о готовности объявить голодовку в связи с угрозой ликвидации КНПРК. Официальным поводом для ликвидации профобъединения стал иск Министерства юстиции Казахстана о нарушении КНПРК условий подачи документов на перерегистрацию. Министерство юстиции страны затягивает процесс признания филиалов конфедерации, за полтора года отраслевые профсоюзы КНПРК получили свыше 25 отказов. Рабочие другого нефтесервисного предприятия «Oil Construction Company» в Актау объявили о проведении голодовки с 15 января, а часть нефтяников уже начала круглосуточную акцию у офиса компании.