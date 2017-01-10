Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нефтяники Мангистауской области объявили бессрочную голодовку, работодатель ответил увольнениями

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

рабочие казахстан репрессии назарбаев
Нефтяники Мангистауской области объявили бессрочную голодовку, работодатель ответил увольнениями

Источник: iuf

133 работника нефтесервисного предприятия «Techno Trading LTD» с 5 января ведут бессрочную акцию голодовки с требованием улучшения условий труда и восстановления всех незаконно уволенных сотрудников. Спустя день после начала акции семеро протестующих активистов профсоюза Жанболат Абдолов, Нуржанат Аскаров, Мария Жаркова, Еркинбек Сарин, Жолдыбай Суйесинов, Парахат Ходжахмедов и Асан Ходжахметулы были уволены работодателем.

По данным бастующих, полиция не позволила протестовать перед офисом компании в Мунайлинском районе, а бойцы спецназа ДВД Мангистауской области сорвали проведение акции в доме при кладбище «Бектур-аулие» в селе Жетыбай близ их предприятия. Голодовка продолжается в арендуемом помещении профсоюза нефтяников в гостинице «Мерей» в селе Кызылтобе. 

Нефтяники выступают за полное восстановление уволенных работников предприятия, в том числе членов переговорной комиссии, созданной после забастовки 2016 года, и прекращение гонений на активистов независимого профсоюза. Рабочие требуют заключения дополнительного соглашения к коллективному договору, включающего гарантии о дополнительных выплатах, — включая выплаты за переработку и за вред здоровью, и требуют, чтобы вынесение акта работодателем принималось по согласованию с профсоюзом. Рабочие также требуют отмены решения специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПРК), которое было принято 4 января 2017 года. 

Компания «Techno Trading LTD» занимается ремонтом оборудования компании «Мангистаумунайгаз» на месторождениях Жетибай и Каламкас. На предприятии трудится около 700 человек. Рабочие компании в прошлом году дважды устраивали забастовку, требуя улучшить условия труда и повысить заработную плату. 

Напомним, что в ноябре 2016 года более 3000 нефтяников Мангистауской области заявили о готовности объявить голодовку в связи с угрозой ликвидации КНПРК. Официальным поводом для ликвидации профобъединения стал иск Министерства юстиции Казахстана о нарушении КНПРК условий подачи документов на перерегистрацию. Министерство юстиции страны затягивает процесс признания филиалов конфедерации, за полтора года отраслевые профсоюзы КНПРК получили свыше 25 отказов. Рабочие другого нефтесервисного предприятия «Oil Construction Company» в Актау объявили о проведении голодовки с 15 января, а часть нефтяников уже начала круглосуточную акцию у офиса компании.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
2800 американских танков выгрузились в Европе
2800 американских танков выгрузились в Европе
10.01.2017
Капитан-губернатор сердится
Капитан-губернатор сердится
09.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нефтяники Мангистауской области объявили бессрочную голодовку, работодатель ответил увольнениями (0)
Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе (2)
Ангарский маньяк-милиционер признался в 59 убийствах женщин (2)
Улюкаев попросил отпустить его под подписку о невыезде (1)
ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в 1 трлн долларов (4)
ЦБ РФ разрешили блокировать неугодные сайты за один день (3)
Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались на грани срыва (5)
Минтранс пообещал ужесточить наказание за неоплату "Платона" (8)
2800 американских танков выгрузились в Европе (29)
Примечательные события (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Движемся к изъятию внутренних органов за долги
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мы же не в Калькутте,это там можно спать на улице на газетах...
Дарья Митина Дарья Митина: Для внимательнoгo прoслушивания
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Trackattack, или Автомобильный теракт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss