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Московский листок

Кремль ответил на происки - стойкой на Мальдивах

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 3

путин рейтинг
Кремль ответил на происки - стойкой на Мальдивах

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка продемонстрировала отменную физическую форму. Татьяна Навка разместила снимок ширшасаны, сделанной на отдыхе на Мальдивах.

Это "событие" мирового начения, наверно, не случайно попало в топы новостных агрегаторов РФ.

Все ждут, в общем-то каких-то официальных разъяснений от пресс-службы Кремля по поводу истории с рыбаками-богомольцами и многоликим Путиным. Но Кремль молчит.

И вот появляется фото супруги президентского пресс-секретаря с простеньким упражнением, которое я каждый день делаю по утрам... Но - на Мальдивах! Ясно?

Господа на Мальдивах отдыхают, им не до быдла... простите, общественного мнения. У них там свои интересы - на башке постоять, в море искупаться, ну и пьют, наверно, не настойку боярышника...

А.Б.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
БУДЕТ ВЕСЕЛО И СТРАШНО/////// написал 10.01.2017 16:54
С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре&#8230;
Пора б окунуться в действительность, ведь век уж не тот на дворе.
А может, она начинается с откатов бюджетных деньжат?
С тех средств, что теперь миллионами в оффшорах на вкладах лежат.
С чего начинается Родина? С жирующих жизнью столиц,
И с сытых улыбок, что видим мы на рылах у всех &#8220;первых лиц&#8221;.
А может, она начинается с зарплаты в семь тысяч рублей?
С того, что в бюджете не хватит средств на ясли и учителей.
С чего начинается Родина? С &#8220;РОЯЛЯ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ&#8221;,
С мигалок, народ разгоняющих, в Москве на Садовом кольце.
А может, она начинается с трубы, что качает наш газ?
Со Сколково и Олимпийских игр, что &#8220;сильными&#8221; сделают нас. Автор не известен
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(без названия)
Одурели твари. написал 10.01.2017 16:25
Пусть пока куражатся, все равно сдохнут в каком нибудь московском подвале, как царь Николашка-кровавый. Пора не пояса у себя затягивать, а веревки на их шеях.
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(без названия)
стоик672 написал 10.01.2017 16:12
Это уже сильно раздражает?
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