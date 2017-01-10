Кремль ответил на происки - стойкой на Мальдивах

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка продемонстрировала отменную физическую форму. Татьяна Навка разместила снимок ширшасаны, сделанной на отдыхе на Мальдивах.
Это "событие" мирового начения, наверно, не случайно попало в топы новостных агрегаторов РФ.
Все ждут, в общем-то каких-то официальных разъяснений от пресс-службы Кремля по поводу истории с рыбаками-богомольцами и многоликим Путиным. Но Кремль молчит.
И вот появляется фото супруги президентского пресс-секретаря с простеньким упражнением, которое я каждый день делаю по утрам... Но - на Мальдивах! Ясно?
Господа на Мальдивах отдыхают, им не до быдла... простите, общественного мнения. У них там свои интересы - на башке постоять, в море искупаться, ну и пьют, наверно, не настойку боярышника...
А.Б.
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БУДЕТ ВЕСЕЛО И СТРАШНО/////// написал 10.01.2017 16:54
Пора б окунуться в действительность, ведь век уж не тот на дворе.
А может, она начинается с откатов бюджетных деньжат?
С тех средств, что теперь миллионами в оффшорах на вкладах лежат.
С чего начинается Родина? С жирующих жизнью столиц,
И с сытых улыбок, что видим мы на рылах у всех “первых лиц”.
А может, она начинается с зарплаты в семь тысяч рублей?
С того, что в бюджете не хватит средств на ясли и учителей.
С чего начинается Родина? С “РОЯЛЯ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ”,
С мигалок, народ разгоняющих, в Москве на Садовом кольце.
А может, она начинается с трубы, что качает наш газ?
Со Сколково и Олимпийских игр, что “сильными” сделают нас. Автор не известен
Одурели твари. написал 10.01.2017 16:25
стоик672 написал 10.01.2017 16:12