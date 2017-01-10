Кремль ответил на происки - стойкой на Мальдивах

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка продемонстрировала отменную физическую форму. Татьяна Навка разместила снимок ширшасаны, сделанной на отдыхе на Мальдивах.

Это "событие" мирового начения, наверно, не случайно попало в топы новостных агрегаторов РФ.

Все ждут, в общем-то каких-то официальных разъяснений от пресс-службы Кремля по поводу истории с рыбаками-богомольцами и многоликим Путиным. Но Кремль молчит.

И вот появляется фото супруги президентского пресс-секретаря с простеньким упражнением, которое я каждый день делаю по утрам... Но - на Мальдивах! Ясно?

Господа на Мальдивах отдыхают, им не до быдла... простите, общественного мнения. У них там свои интересы - на башке постоять, в море искупаться, ну и пьют, наверно, не настойку боярышника...

А.Б.

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