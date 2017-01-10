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Московский листок

На Россию приходится почти две трети новых случаев заражения ВИЧ в Европе

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 1

спид вич
На Россию приходится почти две трети новых случаев заражения ВИЧ в Европе

В Европе 64% новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходится на Россию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные портала aidsmap.com.

По итогам 2015 года в России зарегистрировано 98,177 случаев заражения ВИЧ. Это 64% от всех новых диагнозов в Европе, на 4% больше по сравнению с 2014 годом. Согласно последней статистике количество заражений в России выросло за год на 15%, на 57% - с 2010 года и на 133% - с 2006 года.

Издание отмечает, что в России более половины всех случаев передачи заболевания приходится на гетеросексуальные половые контакты, треть – на использование наркотиков.

Напомним, по данным Минздрава за 10 месяцев 2016 года в РФ зафиксировано около 72 тысячи новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Это на 0,7-0,8% выше, чем было выявлено в аналогичном периоде прошлого года. На 31 декабря 2015 года в России зафиксировано 1 млн 009 тыс. человек зараженных ВИЧ-инфекцией. Более 200 тысяч из заболевших уже умерли, 620 тысяч состоят на диспансерном учете.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
опять 25 написал 10.01.2017 16:40
Когда цеховик Баранов перестанет покрывать эту ВИЧ аферу? Писано переписано, что вируса не сущесвтвует?
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