Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Официальная инфляция в России в 2016 году составила 5,4%

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

Официальная инфляция в России в 2016 году составила 5,4%

Инфляция в России в декабре 2016 года составила 0,4%, а в годовом выражении - 5,4%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Ведомство отмечает, что низкий показатель инфляции во многом объясняется значительным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 году ускорился почти до 6% с 3,2% в 2015 году и 0,7% в 2014 году.

В 2015 г. инфляция в России составила 12,9%, в 2013 г. - 11,4%, в 2013 г. - 6,5%, в 2012 г. - 6,6%, в 2011 г. - 6,1%.

Согласно данным Росстата, в декабре 2016 года цены на продукты выросли в месячном выражении на 0,6%, а в годовом - на 4,6%. Цены на непродовольственные товары выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 0,3%, а по сравнению с декабрем 2015 года — на 6,5%. Стоимость услуг в РФ в декабре в месячном выражении увеличилась также на 0,3%, а в годовом — на 4,9%.

В декабре 2016 г. в 6 субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% и более. Самый значительный прирост цен был зафиксирован в Кабардино-Балкарской Республике - 1,3% и в Республике Адыгея - 0,9%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 0,5% (с начала года - 6,2%), в Санкт-Петербурге - 0,2% (с начала года - 5,2%).

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
2800 американских танков выгрузились в Европе
2800 американских танков выгрузились в Европе
10.01.2017
Капитан-губернатор сердится
Капитан-губернатор сердится
09.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мара Багдасарян отказалась убирать улицы сославшись на слабое здоровье (0)
Официальная инфляция в России в 2016 году составила 5,4% (0)
На Россию приходится почти две трети новых случаев заражения ВИЧ в Европе (3)
Кремль ответил на происки - стойкой на Мальдивах (4)
Нефтяники Мангистауской области объявили бессрочную голодовку, работодатель ответил увольнениями (1)
Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе (8)
Ангарский маньяк-милиционер признался в 59 убийствах женщин (3)
Улюкаев попросил отпустить его под подписку о невыезде (2)
ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в 1 трлн долларов (6)
ЦБ РФ разрешили блокировать неугодные сайты за один день (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Господа на Мальдивах, им не до быдла
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Движемся к изъятию внутренних органов за долги
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мы же не в Калькутте,это там можно спать на улице на газетах...
Дарья Митина Дарья Митина: Для внимательнoгo прoслушивания
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss