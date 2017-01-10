Официальная инфляция в России в 2016 году составила 5,4%

Инфляция в России в декабре 2016 года составила 0,4%, а в годовом выражении - 5,4%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Ведомство отмечает, что низкий показатель инфляции во многом объясняется значительным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 году ускорился почти до 6% с 3,2% в 2015 году и 0,7% в 2014 году.

В 2015 г. инфляция в России составила 12,9%, в 2013 г. - 11,4%, в 2013 г. - 6,5%, в 2012 г. - 6,6%, в 2011 г. - 6,1%.

Согласно данным Росстата, в декабре 2016 года цены на продукты выросли в месячном выражении на 0,6%, а в годовом - на 4,6%. Цены на непродовольственные товары выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 0,3%, а по сравнению с декабрем 2015 года — на 6,5%. Стоимость услуг в РФ в декабре в месячном выражении увеличилась также на 0,3%, а в годовом — на 4,9%.

В декабре 2016 г. в 6 субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% и более. Самый значительный прирост цен был зафиксирован в Кабардино-Балкарской Республике - 1,3% и в Республике Адыгея - 0,9%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 0,5% (с начала года - 6,2%), в Санкт-Петербурге - 0,2% (с начала года - 5,2%).