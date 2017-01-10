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Московский листок

Мара Багдасарян отказалась убирать улицы сославшись на слабое здоровье

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

Мара Багдасарян отказалась убирать улицы сославшись на слабое здоровье

Участница скандальных "гонок на "Гелендвагене" Мара Багдасарян, приговоренная судом почти к 600 часам общественных работ за многочисленные нарушения ПДД, приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в одном из столичных ЖКХ, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Службы судебных приставов Тимура Коробицына.

По его словам, 10 января Багдасарян приступила к выполнению назначенных обязательных работ в ГБУ "Жилищник" района Сокол.

"В ходе исполнения решения суда девушку также планировалось привлечь к уборке дворовых территорий. Однако, ей были предоставлены документы о наличии медицинских противопоказаниях для выполнения данного вида деятельности", - сказал представитель УФССП.

По его словам, в настоящий момент полученные от Багдасарян сведения проверяются.

Напомним, к обязательным исправительным работам Багдасарян была приговорена после рассмотрения судом дел о 72 эпизодах неоплаты штрафов. В качестве наказания ей было назначено 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток.

 



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