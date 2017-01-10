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Московский листок

Резервный фонд сократился в два раза за месяц

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 2

Резервный фонд сократился в два раза за месяц

По состоянию на 1 января 2017 г. объем Резервного фонда РФ составил 972,13 млрд рублей ($16,03 млрд) против 2,032 трлн рублей ($31,3 млрд) на 1 декабря 2016 г., передает Интерфакс со ссылкой на данные Минфина. Таким образом, за месяц объем Резервного фонда сократился на 1,060 трлн рублей или 52%. Из этой суммы 966,9 млрд рублей ушло на покрытие дефицита бюджета. В целом за год из Резервного фонда было потрачено на финансирование дефицита 2,137 трлн рублей, что соответствует планировавшимся Минфином объемам расходования фонда (2,1 трлн рублей).

В свою очередь совокупный объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2017 года составил 4,359 трлн рублей ($71,87 млрд) против 4,628 трлн рублей ($71,26 млрд) на 1 декабря 2016 года.

Объем Резервного фонда на 1 января 2016 года составлял 3 трлн 640,57 млрд рублей ($49,95 млрд), ФНБ - 5 трлн 227,18 млрд рублей ($71,72 млрд).

Ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. «По расчетам бюджета, в 2017-м Резервный фонд будет исчерпан полностью, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 миллиардов рублей (в 2017 году — 1,8 триллиона рублей)», — сообщила Голикова.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ну все... держись рубль!
случайнозашел написал 10.01.2017 19:43
Только в декабре Минфин продал из резервного фонда 6,87 млрд баксов, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов. В таких темпах в феврале продавать будет уже нечего и бакс с евро попрет
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(без названия)
стоик676 написал 10.01.2017 19:24
Айфончику новый айфон купили?
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