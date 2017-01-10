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Московский листок

Левый активист Владислав Рязанцев подвергся с молодой женой нападению в Ростове

Опубликовано 10.01.2017 в разделе комментариев 0

криминал левый фронт реакция ростов
Левый активист Владислав Рязанцев подвергся с молодой женой нападению в Ростове

Инцидент случился на площади Советов, неподалеку от здания правительства Ростовской области. Как рассказал сам пострадавший на своей странице в Facebook, на улице к нему подошли пятеро неизвестных в спортивных костюмах и с закрытыми лицами.

- Первый подлетел со словами: "Ну пойдем, поговорим", - рассказал журналист.

После этого Рязанцева ударили в голову и повалили на землю. Пострадала и жена Владислава, которую оттолкнули в сторону от мужа, чтобы не мешала избиению.

От редакции: Отметим цинизм и символизм нападения: совсем недавно Владислав женился, и вот он, один из немногих в своём поколении сторонников Советской власти, на площади Советов избит бандитской пятёркой... Не пожалели и молодую жену. Спрашивается: что стало причиной нападения, неужели журналистская деятельность достаточно известного (за период "болотных волнений" стал) оппозиционера? Парамилитарес региональных властей, правда, не проявили достаточной отваги - изящную, красивую девушку (известную в сетевых сообществах как ANN Dreamera) у них хватило сил уронить в снег, а вот когда подтянулись ростовские граждане, заметившие произвол, тут братки в масках поспешно ретировались...

Увы, это тенденция отнюдь не локального характера. В период глубочайшей реакции уже не деятельность оппозиции, причём самой разной, от праворадикалов до леворадикалов и либералов, а просто высказывания в публичных пространствах могут стать причиной подобных "превентивных мер"... Тут вот черносотенцев вспомниали в связи с антиленинским бредком, пронесшимся из уст Берл Лазара - похоже, Союз Михаила Архангела снова "сошёл с небес", и свои функции при самых разных эшелонах олигархической, антинародной власти выполняет успешно. То eсть вроде как власть, буржуазная, официальная, - а кому же ещё так обижаться на просоветски, революционно настроенных? - но действует методами 90-х, власть-бандитка...

Д.Ч.



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