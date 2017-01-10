Правительство засекретило отчетность Сечинского "Роснефтегаза"

Правительство разрешило «Роснефтегазу», совет директоров которого возглавляет исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, не раскрывать свои финансовые показатели, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на федеральных чиновников.

По их словам, «Роснефтегаз» будет отправлять свою отчетность в правительство, Минэкономразвития и Минэнерго. «Кроме того, принято решение, что отчитываться он будет по международным стандартам финансовой отчетности, что повысит прозрачность компании перед правительством», — отмечает собеседник Дождя. Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сообщила изданию, что этот вопрос находится в компетенции правительства.

Доходы «Роснефтегаза» все равно жестко контролируются, подчеркивает пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. От иных комментариев он воздержался. Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова оперативно предоставить комментарий не смог, а представитель вице-премьера Аркадия Дворковича от комментариев отказался.

Издание отмечает, что до 2016 года «Роснефтегаз» был открытым акционерным общество (ОАО) и ежегодно публиковал финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). Однако в прошлом году компания сменила организационно-правовую форму, став акционерным обществом (АО). Форма АО позволяет компании не публиковать финансовую отчетность без указания акционера. В итоге в декабре 2016 года правительство приняло решение, что отчетность «Роснефтегаза» не будет публиковаться.

Между тем, по данным телеканала, на счетах компании, которая состоит из 10 человек, скопилось более 600 миллиардов рублей.

Напомним, правительство создало «Роснефтегаз» в 2004 году как временное хранилище акций «Газпрома» и «Роснефти». Однако компания до сих пор не ликвидирована и владеет 50,1% акций «Роснефти», почти 11% «Газпрома» и 27,63% «Интер РАО». За счет дивидендов от них «Роснефтегаз» на 31 декабря 2015 года скопил 472,3 миллиарда рублей. Для сравнения, у «Газпрома» на конец 2015 года было на счетах 565 миллиардов рублей, у крупнейшей энергетической госкомпании «ФСК ЕЭС» — всего 62 миллиарда, у «Аэрофлота» – 32,5 миллиарда.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что компания отказалась предоставлять сведения о доходах Росимуществу. Гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев письменно известил главу ведомства Дмитрия Пристанскова о том, что компания направляет отчеты лично президенту Владимиру Путину.