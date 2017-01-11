Никто не знает точно, померла британская королева или нет

Сообщение о кончине королевы Великобритании Елизаветы II спешно убрали с сайта королевской семьи. Тем не менее, оно там было: «Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце», — было написано в сообщении.

Пользователи предположили, что отсутствие опровержения говорит о том, что в королевской семье пока решили не объявлять о смерти 90-летней Елизаветы. И все, в общем, знают, что отменным здоровьем пожилая монархиня не отличается, говорят занемогла на Рождество.

Впрочем, британская королевская семья отличается долгожительством - мать Елизаветы Второй перешагнула столетний рубеж и скончалась совсем недавно.

В общем, история, достойная лучших образцов конспирологии. Если уж смерть британской королевы скрывают, то что говорить об особах менее титулованных?

Кстати, неправда, что королева совсем не правила - есть мнение, что влияние королевской семьи, и именно Елизаветы Второй, на британскую политику весьма значительно. И, кстати, британская королева - одна из самых богатых женщин на земле. А если брать совокупный капитал королевской семьи...

В общем, перемены обещают быть значительными. Принц Уильям впечатления крупного политического деятеля не производит...

Принц Гарри производит куда лучшее впечатление, но ему трон практически "не светит" - так уж устроена монархия...

А.Б.