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Московский листок

19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований из-за допинг-скандалов

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 0

19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований из-за допинг-скандалов

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», - говорится в заявлении.

Отмечается, что предложения одобрили лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.

Напомним, в декабре была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта так или иначе связаны с употреблением допинга или сокрытием положительных проб. По словам авторов доклада, покрывательство использования спортсменами допинга носило в РФ беспрецедентные масштабы.

 



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