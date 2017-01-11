Умер профессор Яблоков

Член-корреспондент РАН Алексей Яблоков умер на 84 году жизни, он умер в ЦКБ после тяжёлой и продолжительной болезни.

Алексей Яблоков — российский биолог, общественный и политический деятель. Специалист в области зоологии и общей экологии. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, почётный председатель Московского общества защиты животных, председатель фракции "Зелёная Россия" партии "Яблоко".