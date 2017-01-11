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Московский листок

Умер профессор Яблоков

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 1

Умер профессор Яблоков

Член-корреспондент РАН Алексей Яблоков умер на 84 году жизни, он умер в ЦКБ после тяжёлой и продолжительной болезни. 

Алексей Яблоков — российский биолог, общественный и политический деятель. Специалист в области зоологии и общей экологии. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, почётный председатель Московского общества защиты животных, председатель фракции "Зелёная Россия" партии "Яблоко".



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Всего комментариев к статье: 1
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Алексей Яблоков умер на 84 году жизни
калькулятор написал 11.01.2017 01:57
Специалист в области зоологии и общей экологии это +++
почетный председатель Московского общества защиты животных, председатель фракции "Зеленая Россия" -
- это +++
партии "Яблоко". - это ---
==============
= Эдем
умер очень молодым - но по человеческим меркам нормально..
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