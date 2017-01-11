Церковь требует "вернуть" Исаакиевский собор, никогда ей не принадлежавший

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет возвращен Русской православной церкви в безвозмездное пользование, официально заявил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов. "Вопрос решен и по договоренности с патриархом Исаакиевский собор сохранит свои музейные функции", — сказал он.

"Процесс будущей передачи будет длительным, так как он требует согласования серьезной "Дорожной карты" по части вопросов содержания собора, а также потребует подписания договора, в котором будет прописана ответственность. Особенно это касается большого количества музейных ценностей, находящихся в соборе. В том числе это потребует и согласования Министерства культуры России", — пояснил Кибитов.

Упс!

В 2015 году Санкт-Петербургская епархия РПЦ уже обращалась к городским властям с просьбой передать ей здание собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Что же изменилось?

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более четырех тысяч квадратных метров. На его строительстве трудилось более 400 тысяч человек, в основном государственных крепостных. Все строительство курировалось императорским двором и оплачивалось, естественно из казны - у церкви, в то время не отделенной от государства, подобных денег не было и быть не могло. После освящения собора и до самой революции он находился в подчинении министра внутренних дел (как Смольный собор — в ведении министерства народного просвещения, а Петропавловский — министерства императорского двора). Естественно расходы по содержанию собора несло только государство.

После революции до 1928 года собор находился в ведении (но не собственности, разумеется) обновленческой церкви, а с 1928 года и по 1990-й службы в нем не проводились, и он был государственным музеем. И оставался таковым до последнего времени, пока почему-то правительство РФ не передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.

А власти северной столицы решили вдруг сделать церкви шикарный подарок.

Но имеет ли право город Санкт-Петербург делать такие подарки? Речь идет ведь не о реституции, а о передаче церкви имущества колоссальной стоимости, которое ей в прошлом не принадлежало.

С таким же успехом можно передать церкви, скажем, город Сергиев Посад вместе со всеми гражданами - ведь когда-то сам посад возник вокруг монастыря... Или город Истра, возникший на землях, когда-то принадлежавших Новоиерусалимскому монастырю и населенных монастырскими крестьянами. Может, вернуть церкви и крестьян? И даже весь Московский кремль можно передать - там ведь тоже почти вся земля монастырская, и сами башни выполняли роль звонниц в том числе... Да и вся Россия еще недавно была собственностью православного императора, который, кроме всего прочего, считался и официальным главой церкви!

Ну так и верните всю Россию церкви, пущай руководят, раз уже не знаете, куда б в хорошие руки ее пристроить...

Анатолий Баранов