Крымчанин получил два года условно за разжигание ненависти к фанатам московского "Спартака"

Суд Севастополя приговорил местного жителя Виталия Славиковского к двум годам условно, признав его виновным в возбуждении ненависти к фанатам футбольного клуба «Спартак» и к «группам лиц по признаку национальности», сообщает сайт «Открытой России».

По версии следствия, Славиковский с ноября 2014 года по май 2015 года разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщения агрессивного характера с текстом, содержащим ненормативную лексику. Высказывания мужчины были направлены на возбуждение ненависти и вражды по отношению к болельщикам футбольного клуба «Спартак», а также к группам лиц по признакам национальности. Эти выссказывания правоохранители расценили как экстремистские. Мужчине предъявили обвинение по ст. ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Под номером 20 по порядку скриншот, содержащий изображение мужчины в шляпе, с завязанными глазами, размахивающего над головой шарфом, на фоне которого имеется надпись: ТВОРИ БАРДАК (вступай в сексуальные отношения, — цензура ред.) СПАРТАК; дата размещения 13 сентября 2015 года», - цитирует газета «Фонтанка» обвинительное заключение.

Издание отмечает, что «экстремистская» картинка, на которой изображен Михаил Боярский с сине-бело-голубым шарфом и с нецензурной подписью легко находится в Google и является распространенным стикером у оппонентов «Спартака».