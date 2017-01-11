В Министерстве культуры задумались: А не ввести ли санкции на иностранные цирки?

Общественный совет при министерстве культуры предложил законодательно ограничить деятельность зарубежных цирков в России, сообщает RNS со ссылкой на председателя совета, исполнительного директора Всероссийского хорового общества Павла Пожигайло.

По его словам, эти предложения обсуждались на заседании совета в декабре, а до конца января представители министерства должны их изучить. «Почему мы защищаем огурцы и помидоры, а культуру не защищаем? Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов. Мы считаем, что должен быть произведен мониторинг и оценка тех сфер культуры, которым необходима защита по аналогии с защитой сельхозрынка в результате введенных против России санкций», - заявил он.

По словам Пожигайло, одной из мер может стать ограничение количества представлений в России в течение года или ограничение участия иностранных артистов, также могут быть разработаны какие-то минимальные требования к цирковой программе. «Наш цирк высокопрофессиональный, он не пошел по пути легкого шоу, он объективно более дорогой. Также может быть введен специальный сбор с тех цирков, которые работают под иностранным брендом в России», — пояснил он.