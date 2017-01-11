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Московский листок

Сенаторы США предлагают вводить санкции за инвестиции в российскую нефть, газ и приватизацию

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 2

Сенаторы США предлагают вводить санкции за инвестиции в российскую нефть, газ и приватизацию

Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России, передает РИА Новости.

Данные санкции являются санкциями второго уровня, то есть могут быть применены не только против граждан и постоянных жителей США, но и против граждан и компаний из третьих стран.

Инициаторы законопроекта предлагают вводить санкции за инвестиции объемом более 20 миллионов долларов, которые "значительно помогают России разрабатывать нефтяные и газовые ресурсы". Также сенаторы считают необходимым установить ограничения за продажу "товаров, услуг, технологий, информации" более чем на пять миллионов долларов в год.

Кроме того, санкции будут грозить тем, кто инвестирует более пяти миллионов долларов в год в строительство российских трубопроводов или более одного миллиона долларов в развитие гражданских ядерных проектов Москвы.

Также предусмотрены ограничения за любые транзакции с суверенным долгом России или принадлежащих российскому государству компаний. Планируется наказывать тех, кто вложит более 10 миллионов долларов в приватизацию госпредприятий в России.

В числе санкций, которые должен по законопроекту накладывать президент США, — запрет на помощь бизнесу со стороны экспортно-импортного банка США, экспортные санкции, запрет на займы от финансовых институтов США и международных финансовых институтов, запрет на работу от имени правительства США, запрет на госпоставки, возможный запрет на все транзакции в иностранной валюте и вообще на банковские транзакции, запрет на покупку-продажу имущества в юрисдикции США, запрет на инвестиции американцам в компании, принадлежащие нарушителям.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Левон Казарян написал 11.01.2017 11:43
"Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты"
- - - - - - -
Сенаторы США борются с зависимостью российской экономики от сырьевого экспорта. Но причем тут "гражданские ядерные проекты"?
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(без названия)
Васильич написал 11.01.2017 11:41
А не обсудить ли нам проект закона об ОСАГО, в котором за наши денежки желают вертать ихни бусики?
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