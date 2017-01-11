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Московский листок

В Москве в новогодние праздники обокрали "Булгарбанк" на 20 миллионов

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 0

В Москве в новогодние праздники обокрали "Булгарбанк" на 20 миллионов

В январские каникулы неизвестные злоумышленники похитили из офиса "Булгарбанка" в центре Москвы около 20 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, кража произошла в период с 31 декабря 2016 года, а заметили ее только 10 января.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию о поступлении заявления от заместителя руководителя операционного офиса этого банка. По ее словам, из хранилища кредитно-финансовой организации, расположенной на четвертом этаже дома 55/25 стр. 4 по ул. Пятницкая, неизвестный совершил кражу на сумму около 20 млн рублей.

В настоящий момент полицейские устанавливают перечень похищенного. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" ч.4 ст.158 УК РФ.

 



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