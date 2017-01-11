Суд арестовал 560 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости Улюкаева

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства и драгоценности, принадлежащие бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву на общую сумму около 500 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"14 декабря 2016 года Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого А.В. Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей", - сообщила она, отметив, что жалоб на это постановление не поступало.

В свою очередь, заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов уточнил, что у Алексея Улюкаева арестовано свыше 560 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости. «Что касается Алексея Улюкаева, о деле которого вы спрашивали, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.», - цитирует Краснова «Коммерсант».

Напомним, во вторник Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. По мнению следствия, он может воспрепятствовать расследованию дела. Сам господин Улюкаев, который обвиняется в попытке получить от «Роснефти» взятку в размере $2 млн, просил отпустить его под подписку о невыезде.