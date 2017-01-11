Украинская армия стремительно превращается в банду, которая может быть опасна для окружающих

Журналист Алексей Братущак на своей странице в Facebook обнародовал официальные данные Минобороны Украины о небоевых потерях украинской армии в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Исходя из данных, опубликованных Братущаком, в зоне украинской спецоперации в Донбассе не в боях погибли 256 человек, а жертвами боевых действий стали 211 военнослужащих. «Шокируют цифры по количеству самоубийств - 63, по умершим вследствие болезней - 58», - отметил журналист.

В июне 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери в армии страны составляют более одной тысячи человек. По его словам, потери вызваны, в частности, алкоголем и неуставными отношениями.

От редакции: Однозначно, что превышение небоевых потерь над боевыми является маркером крайней степени разложения армии.

Но сначала о боевых потерях. Откуда они, если существует соглашение о прекращении огня, существует какая-то "линия разграничения" и везде бегают наблюдатели ОБСЕ? Что они такого наблюдают, если "не заметили" новогодних боев практически в районе городской черты Донецка?

Много или мало это, 211 погибших и почти 1200 раненых? В масштабах Сталинградской битвы, конечно, не слишком, а для боевых действий малой интенсивности - очень прилично. Если учесть при этом, что речь только о потерях ВСУ, нет данных о формированиях, относящихся к МВД, СБУ и парамилитарным структурам (проще говоря, бандам).

Какой вывод? Украина плевать хотела на все соглашения и продолжает карательную операцию на Донбассе в полном объеме. Строго говоря, более интенсивных действий она вести просто не в состоянии - за 2,5 года т.н. АТО она потеряла более половины всей своей боевой техники (в области артиллерии до 80 процентов), воспроизводства же вооружений наладить не смогла. То есть воевать ВСУ просто нечем.

Если уж честно, воевать не только нечем, но и некем - боеспособность армии в целом, а не только отдельных подразделений, под большим вопросом. И потери явно превышают мобилизационные возможности. Но Украина упрямо продолжает попытки разрешить донбасский конфликт силовыми средствами.

Небоевые потери, превышающие боевые, в действующей армии - это практически нонсенс. Особенно, конечно, поражает графа "самоубийство" - очевидно, что часть якобы самоубийц - это замаскированные убийства военнослужащими своих товарищей (большой число доказанных убийств подтверждает это предположение). Но часть - это показатель крайне подавленного состояния личного состава.

Высокий уровень смертности от заболеваний говорит о том, что санитарно-эпидемической работы практически не ведется - люди брошены и предоставлены сами себе. Любое заболевание, легко излечивающееся в обычных условиях, может стать смертельным. Я об этом писал в самом начале т.н. АТО - собственно, вот оно и подтверждение статистикой.

Высокий уровень гибели от несчастных случаев также говорит о крайне невысоком уровне дисциплины - точнее о ее отсутствии как таковой.

Еще одно пдтверждение - нет никаких данных о том, кто вообще понес хотя бы дисциплинарную, не говоря уже об уголовной отвественности за эти многочисленные смерти. Скорее всего практически никто.

Кстати, соотношения убитых в бою к раненым примерно 1:6 можно экстраполировать и на небоевые потери. То есть пострадавших в несчастных случаях, ставших инвалидами в следствие болезней (но выживших), пострадавших от неуставшых отношений, сошедших с ума должно быть не менее полутора тысяч. И это только в ВСУ.

А теперь представим, что вся эта масса физически и морально искалеченных людей вернется к мирной жизни... Собственно, потихоньку уже возвращается. "Герои АТО".

Не знаю, как там будет этот вопрос решать Европа, похоже ее все это устраивает. Но нам пора перекрывать безвизовый режим с Украиной, иначе нас захлестнет волна преступности как в послевоенный период. Уже и так весьма немало преступлений совершают граждане Украины, получившие печальный опыт донбасской войны. Одно дело граждане ДНР и ЛНР - это наш крест, так сказать, ну и они по отношению к России и ее гражданам настроены главным образом позитивно. И другое дело люди, успевшие повоевать с "москалями" - этим явно у нас делать нечего...

А.Б.