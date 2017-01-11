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Московский листок

Россияне отказываются от мяса и рыбы в пользу картошки из-за роста цен

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 5

Россияне отказываются от мяса и рыбы в пользу картошки из-за роста цен

Россияне резко сократили потребление мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара из-за роста цен и падения уровня доходов, сообщает газета «Известия» со ссылкой данные ежегодного сборника Росстата "Регионы России. Социально-экономические показатели". При этом наши сограждане стали больше есть картошки, бахчевых и овощей.

По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России съели на 2 кг мяса на человека в год меньше, чем в предыдущие годы, рыбы - на 5 кг, молока и молочных продуктов - на 9 кг, сахара - на один килограмм.

Одновременно увеличилось потребление картофеля на один килограмм - со 111 в 2013 до 112 килограммов в 2015 году. Потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом - на 24 кг.

По словам гендиректора Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргариты Поповой, еда - основная статья расходов россиян, сейчас на нее граждане тратят не менее 50% своего бюджета. «В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов», - отметила она.

Она отметила, что особенно заметно подорожало молоко - в разных регионах от 25 до 50% по сравнению с 2014 годом. По ее словам, сейчас объемы производства мяса в стране увеличиваются, но это мало влияет на рацион россиян.

«До тех пор, пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать побольше картошки и поменьше мяса», - подытожила Попова.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
АНГЕЛИНА написал 11.01.2017 13:49
https://www.youtube.com/watch?v=4-x3Rpf99Gg
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Путин не Россия, а плесень поразившая нашу страну
Счастливый пенсионер написал 11.01.2017 13:44
Вначале 2000-х годов, когда пришел Путин, то мы на пенсию с женой могли хоть раз в месяц купить горбушу и побаловать себя. Потом наши пенсии - как говорят по телевизору - "ежегодно росли". А нам в результате их "роста" пришлось отказаться от горбуши, которую могли себе позволить раз в месяц и перешли на селедку. А тем временен Путин продолжал "выращивать" наши пенсии и "компенсировать" - и вот сегодня нам уже и селедка раз в месяц недоступна. Может уж хватит "выращивать" наши пенсии, а пора затянуть пояса на шее Путина и всех его друзей?
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(без названия)
Виктор написал 11.01.2017 13:38
ВВП как в воду глядел, когда заявил, что скоро РФ станет экспортером мяса. А что еще с ним делать, если население беднеет и не может его купить? Это как с зерном. РСФСР импортировала зерно, а РФ его экспортирует при меньших объемах производства. Потому что поголовье крупного рогатого скота сократилось в три раза, с 60 до 20 миллионов, мелкого скота и птицы &#8211; в полтора раза. Кормить некого, вот вам и излишки.
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(без названия)
киевский тортик написал 11.01.2017 13:34
А у хохлов-салоедов растут зарплаты и пенсии. Рынки ломятся от свинины. Отказ России от украинской молочки сбил цены на сыры внутри Украины.
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(без названия)
Виктор написал 11.01.2017 13:15
Зря картошку упомянули, могут и акцизы на нее ввести.
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