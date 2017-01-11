Россияне отказываются от мяса и рыбы в пользу картошки из-за роста цен

Россияне резко сократили потребление мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара из-за роста цен и падения уровня доходов, сообщает газета «Известия» со ссылкой данные ежегодного сборника Росстата "Регионы России. Социально-экономические показатели". При этом наши сограждане стали больше есть картошки, бахчевых и овощей.

По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России съели на 2 кг мяса на человека в год меньше, чем в предыдущие годы, рыбы - на 5 кг, молока и молочных продуктов - на 9 кг, сахара - на один килограмм.

Одновременно увеличилось потребление картофеля на один килограмм - со 111 в 2013 до 112 килограммов в 2015 году. Потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом - на 24 кг.

По словам гендиректора Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргариты Поповой, еда - основная статья расходов россиян, сейчас на нее граждане тратят не менее 50% своего бюджета. «В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов», - отметила она.

Она отметила, что особенно заметно подорожало молоко - в разных регионах от 25 до 50% по сравнению с 2014 годом. По ее словам, сейчас объемы производства мяса в стране увеличиваются, но это мало влияет на рацион россиян.

«До тех пор, пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать побольше картошки и поменьше мяса», - подытожила Попова.