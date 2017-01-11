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Московский листок

Путин вспомнил о правах заключенных

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 0

Путин вспомнил о правах заключенных

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил прокуратуру контролировать неукоснительное соблюдение прав заключенных, передает ТАСС.

"Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - сказал глава государства на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

По его словам, "закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их права на медицинскую помощь, иные права должны в полной мере соблюдаться".

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудниками ФСИН применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие к заключенным.

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания… при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом», — говорится в документе.

Также сотрудники ФСИН «при наличии возможности» должны фиксировать применение насилия к заключенным видеорегистратором или другими штатными аудиовизуальными средствами фиксации, и сообщать об этом своему начальнику в течение суток.

Журналисты и правозащитники назвали законопроект «законом садистов».

 



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