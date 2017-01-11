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Московский листок

В Уфе прооперированной пациентке пришлось ползком добиралась до рентген-кабинета из-за неработающего лифта

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 0

Прокуратура Уфы проводит проверку по факту инцидента в городской больнице N13, где из-за неработающего лифта пациентке с прооперированной ногой пришлось ползком добиралась до рентген-кабинета на втором этаже.

"По данному факту проводится проверка. Женщина в ходе устного заявления пояснила, что лифт в больнице не работает, и таким образом сложно подняться", - цитирует Интерфакс сотрудника пресс-службы районной прокуратуры.

По его словам, прокуроры проверят соблюдение законодательства об охране здоровья граждан в медучреждении и исполнение руководством обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг.

По сообщению местных СМИ, инцидент произошел 10 января в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 на улице Ферина.

Как сообщила агентству «Башинформ» дочь пожилой женщины, в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже, а лифт не работает, пандусы и коляски — отсутствуют.

«7 декабря прошлого года маму прооперировали. Ей был сделан металлостеосинтез нижней трети большеберцовой кости левой ноги. Выписали 15 декабря. На левую ногу ей наступать нельзя, а правая плохо поднимается из-за хронических заболеваний. Был необходим рентген-контроль. За талоном на рентген ходила я, выписку в поликлинику также носила я. Передвигается мама на ходунках, на костылях не может», - рассказала уфимка.

По ее словам, поднять маму ей не под силу. «В регистратуре просили хотя бы скамеечку какую-нибудь под ногу — ничего не дали. Помочь медперсонал нам не пытался. Пробовали дозвониться главврачу, но трубку по номеру 240-13-13 не брали», — рассказала она.

 



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