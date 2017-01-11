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Московский листок

Госдума одобрила декриминализацию побоев родственников

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 1

Госдума одобрила декриминализацию побоев родственников

Госдума в среду на первом пленарном заседание весенней сессии приняла в первом чтении законопроект, переводящий побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, передает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона, которым в статье 116 УК РФ была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц. По действующей норме за такие действия предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Как пояснила одна из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина, у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.

В документе отмечается, что административное наказание будет устанавливаться, если преступление совершено впервые. За повторные побои граждане будут преследоваться по уголовной статье.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
давай наоборот написал 11.01.2017 17:10
Госдума решает сутьбу каждого изя 140 млн
------
хлоьализьсм називаицца
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